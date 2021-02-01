小儿饮食不知节制，再加上家长容易把“冬补”的观念用在孩子身上，故冬季向来是小儿食积的高发季。“小儿百病食积为先”，饮食停滞不但可致儿童生长发育受阻，而且可影响免疫力。当孩子有食欲不振、口气臭秽、容易腹泻、大便有食物残渣、脾气暴躁、夜里转辗不安、盗汗等症状，不妨试试以下三款汤。

独脚金两芽汤。取独脚金10克，谷芽、麦芽各15克，山楂干9克，太子参10克，淮山15克，陈皮1瓣，瘦肉200克；谷芽、麦芽放进铁锅里用慢火炒一下，微微散发出香味即可；瘦肉切块；其他材料略洗一下。全部材料放进汤锅中，加水1.5升，大火煲滚后转中小火煲1小时即可熄火。本方清肝消食、行气化积、健脾开胃，适用于饮食停滞引起的消化不良、腹胀、口臭喛气、大便酸腐、胃口不开、脾气暴躁等症状。

浮小麦鸽肾汤。取浮小麦30克、鸽肾（即鸽子的胃部）150克、莲子30克、瑶柱30克、沙参15克、瘦肉200克、生姜3片；鸽肾洗净后，冷水进锅，焯水1~2分钟后捞起；浮小麦、沙参和莲子略洗一下；瑶柱清水泡半小时；瘦肉切块。全部材料放进汤煲中，加入清水1.5升，大火煲滚后转中小火再煲1小时即可。本方益气敛汗、养胃生津，适用于过食燥热之物或食积伤津所致的胃阴不足、不思饮食、口干欲饮、睡时盗汗、大便秘结等症状。

砂仁鲫鱼萝卜汤。取白鲫鱼1条、砂仁10克、芡实15克、陈皮5克、萝卜半条、生姜3片；白鲫鱼宰杀后清洗干净，用厨房纸抹干水分；药材略洗；萝卜刨皮后切丝。铁锅下油烧热后，放入生姜片，把鲫鱼放进锅内以中火煎至两面金黄，放进砂锅中；砂锅内加入热水1.5升，放入芡实、陈皮和萝卜丝，盖上锅盖煮半小时左右；开盖放入砂仁，再煮10分钟左右即可熄火，调味饮汤。本方健脾燥湿、行气导滞，适用于脾胃湿困引起的食积，如食欲差、口淡不渴欲呕、腹胀腹痛、大便稀烂、头重身困、小便短少等症状。