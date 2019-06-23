缓解胃胀，试试这个食疗方

胃胀气多由消化不良、胃肠功能失调所致，主要表现为胃部饱胀感、压迫感或伴有恶心呕吐、烧心反酸、打嗝嗳气等症状。胃胀气多与日常的饮食和生活习惯有关，出现胃胀气后应注意饮食调理，少吃甜品，多吃清淡的食物，积极锻炼身体。还可选择一些有行气作用的药食同源之物，如萝卜、陈皮、玫瑰花、山楂、生姜等做成的药膳。

1.蜜饯橘皮。取新鲜橘皮500克、蜂蜜200克，将橘子皮洗净，沥干水，切成细条状，浸泡于蜂蜜中腌制一周，当蜜饯嚼着吃，每日2~3次，每次10克。

2.姜汁蜂蜜饮。取鲜生姜20克、蜂蜜30克，将生姜洗净、切片，加适量温开水，在容器中捣烂取汁，兑入蜂蜜，调匀，上下午各服一次。现代药理研究表明，生姜含挥发油和姜辣素，能促进胃液分泌，增加胃肠蠕动，有温胃止吐、醒脾开胃的功效;蜂蜜有滋补及健脾和胃之功，不仅可矫正生姜辛辣的口味，还可缓和姜汁辛温之性。对常表现为胃部胀闷疼痛、喜暖畏冷者的脾胃虚寒型消化不良尤为适宜。

3.山楂饮。炒山楂9克，将其研为细末，加糖少许，用沸水冲服。本饮具有消食、化积、和胃的作用。山楂味酸甘，性微温，可健脾开胃、消食化积。但需要注意的是，脾胃虚弱者不可久服多服，孕妇切忌服用，因山楂破血破气，容易伤胎气、导致流产。此外，山楂所含的酸性成分较多，空腹不宜多食，以免胃中的酸度急剧增加，出现胃痛甚至溃疡。▲