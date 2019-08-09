自汗盗汗很烦人 试试浮小麦汤

入伏后，随着温度的逐渐升高，连续多天的30多摄氏度的高温，动不动就能出一身汗。虽说流的都是汗，但从中医的角度而言，有两种汗——自汗、盗汗却很不正常。因为身体阴阳失调，在没有外部因素（如运动或高温环境）影响的情况下，有些人白天里就是在阴凉的地方坐着也汗流浃背，这种情况多属中医所指的“自汗”，还有些人入睡了仍然流汗不止，一觉醒来连枕头和衣服都汗湿了，醒后就停止出汗，这种多属中医所指的“盗汗”。对付自汗、盗汗，有一味中药材——浮小麦，用对了有一定的辅助治疗作用。

小麦大多数人都很熟悉，但浮小麦你听说过吗？

据广州医科大学附属第五医院药学部主任药师李咏梅介绍，浮小麦是常见的中药材。小麦收割脱粒后，收集扬起其轻浮干瘪的部分，或者用水淘洗，取漂浮起来的晒干，便得到浮小麦。中医认为浮小麦甘补清凉，入心经，擅长益气、除热、止汗，既能治疗阳虚自汗、阴虚盗汗，又能治疗骨蒸劳热、阴虚发热，多用于汗出不止。

比如，阴虚盗汗的人可在中医师的指导下试试浮小麦汤——取浮小麦25克，红枣五枚，红枣去核切片，加入1000毫升水，煮沸20分钟后，隔渣取汁饮用，需要时每次服50~100毫升，或者反复用开水冲泡。另外，将浮小麦炒焦、研成末，取3~5克，用米汤冲服，有助治疗自汗盗汗。

不过，李咏梅提醒，夏日出汗过多并不能一味地用药处理，还要预防调护，加强体育锻炼，增强体质，并注意劳逸结合，避免忧思烦劳过度，少吃辛辣刺激食物。

另外，出汗的时候毛孔张开，不要对着风扇、空调直吹，以防感冒。出汗之后，应及时用干毛巾擦干。出汗多的人，要勤换衣物，注意保持经常坐卧的家具、衣物干燥清洁。