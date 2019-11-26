小儿感冒 喝橄榄萝卜茶

感冒是小儿最常见的疾病，以鼻塞、流涕、头痛、咳嗽、发热、怕冷为主要症状，冬春季发病率较高。中医认为，本病多由外感风邪所致。这里推荐一款橄榄萝卜茶，可以缓解小儿感冒症状。

取鲜橄榄30克、生萝卜250克，把萝卜洗净切片，与橄榄加水同煮，代茶温饮。每日1剂，连服数日。

方中，橄榄又名青果、谏果等，味甘酸，性平，归脾、胃、肺经，可清肺、利咽、生津、解毒，常用于治疗上呼吸道感染、咽喉疼痛、咳嗽痰血等疾病。《滇南本草》说橄榄能“治一切喉火上炎”；《本草纲目》也认为其能“治咽喉痛”。现代药理研究表明，橄榄含有蛋白质、脂肪、钙、磷、铁和维生素等成分，经常含食能治疗咽喉肿痛，保护声带，是很好的利咽食品。萝卜味辛甘，性凉，归肺、胃经，常食能清热解毒、行气消积化滞、止咳化痰平喘。《随息居饮食谱》称萝卜“治咳嗽失音，咽喉诸病”；《唐本草》载其“下气消谷，去痰癖”。现代药理研究表明，萝卜含有很多消化酶及芥子油，能分解食物中的淀粉、脂肪等，使之易于吸收，又促进胃肠蠕动，帮助消化。两者加水同煮代茶饮服，可收到清肺解毒、化痰消食的功效。此茶主治小儿流行性感冒或普通感冒，症见起病急、畏寒、发热、咽痛、咳嗽痰多、全身不适、肌肉酸痛及食欲不振等，尤其对肺热者疗效甚佳。

需要注意的是，服药治疗期间，患儿宜多饮水，饮食清淡、易消化，忌食油腻、黏滞煎炸之食物，鱼肉腥荤宜不用或少用。▲