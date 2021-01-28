每天凌晨两三点  她都被肩膀痛醒

这种病，50+女性最易中招

最近一年多，55岁的方梅（化名）很多个晚上都被痛醒，一到凌晨2至3点时分，她的右肩膀就像被“叫醒”一样，火烧火燎地疼，持续到天亮，“躺着也不行，坐着也不行，站起来肩膀拍打一下感觉稍微好一点。”

这一年多，方梅针灸、拔火罐、按摩，但都没什么效果。

方梅回忆最初起病是有次抱孙女之后。她在杭州帮女儿带孩子多年，右肩膀开始痛的时候，她以为是抱孙女累到了，她去买了药膏，贴了一段时间，又休息了一下，似乎有好转。但过几天，又老方一帖。

“白天还好，一到半夜就痛得厉害，经常是被痛醒，有时候像针扎一样，有时候隐隐作痛，而且根本不能往痛的方向侧着睡。” 很多个晚上，方梅睁眼到天亮，这个时候，疼痛似乎缓解了一点，她才能眯一会儿。

更要命的是，方梅抬举胳膊有难度：穿内衣、上厕所，右胳膊都不敢用力，而且也经常感到无力。

“会不会是颈椎病啊？”方梅想，做了一个颈椎磁共振，发现颈椎退化、轻度椎管狭窄，口服药、药膏用了一盒又一盒，作用似乎不怎么明显。疼痛实在难忍，终于有一次一个医生告诉她这个毛病是肩周炎，“把肩膀这里捂严实一些，或者热敷一些，感觉会轻松一点，会好一点的。”

接下来这一年多的时间，方梅尝试了很多种治疗办法：针灸、按摩、拔火罐。“感觉治标不治本，刚治疗后那两天会舒服一些，但很快就复发。”

去年年底，方梅右肩膀的疼痛加剧，“痛，又睡不好觉，人都要崩溃了。”周围很多热心人给她介绍了很多治疗办法，花费了10多万元。

最后去浙江省人民医院骨科主任兼运动医学中心就诊，毕擎主任发现，她是典型的小破口肩袖撕裂，撕裂处大约1公分，同时还有肩峰撞击、肱二头肌长头肌腱炎等造成粘连性肩关节囊炎，几乎把肩关节损伤的“满汉全席”都上齐了。毕擎说，方梅的治疗方案只有一种，那就是手术：肩关节镜下肩峰成形、黏连松解、肩袖修补手术治疗，并配合术后镇痛和早期康复，就可以了。

果然，手术后第二天，方梅右肩膀的疼痛就消失了，她对查房的毕擎说：一年多，睡觉没有像前一天晚上这么踏实了。

“肩袖损伤多见于中老年患者，也就是50岁以上的人群。长期从事体力劳动的、做家务的、切菜剁肉的、打羽毛球的、健身举杠铃的、打乒乓球的、抱小孩的，等到了中老年，凡是经常进行肩关节活动的，之后都可能出现肩痛。（记者 吴朝香 通讯员 陈晓华）