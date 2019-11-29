肩痛,六成是肩袖损伤

受访专家：复旦大学附属华山医院运动医学科主任医师 陈疾忤

在身体的所有关节中，肩关节的活动范围最大，由于其身兼数任,因此成为人体较易受伤的关节。然而人们对肩痛的认知度却并不高，大多数人认为忍一忍就好了，常常延误治疗，导致病情加重。为了引起大家对肩痛诊疗的重视，从2018年开始，每年11月被指定为“全国爱肩月”。

复旦大学附属华山医院运动医学科主任医师陈疾忤（wǔ）介绍，肩痛是指肩关节本身以及肩胛骨周围的疼痛，相关肌腱、肌肉筋膜、关节滑膜等软组织都可引起。然而很多病人，甚至一些医生都已经形成一种固定思维，以为肩痛就是肩周炎，其实不然。

肩关节僵硬。医学上称为“粘连性肩关节囊炎”，一般分为两大类，一类是继发于外伤、手术、局部固定；另一类是无明显诱因的特发性肩关节粘连，临床上称为“冻结肩”（俗称肩周炎）。国内外的研究发现，肩痛人群中仅有15%的是冻结肩患者。该病早期主要表现为肩部疼痛，会随病情进展逐步缓解；而关节僵硬会逐步加重直至关节各个方向活动均严重受限。有趣的是，冻结肩是一种“自限性”疾病，就是说即使不治疗也可以自行缓解，一般2年左右可以自愈。伴有疼痛的冻结肩患者可通过服用抗炎止痛药物、局部封闭注射、物理治疗等缓解症状；对于主要表现为活动受限的冻结肩患者，可采用关节牵拉等训练改善肩关节活动度，但通常要较长时间才能见效。

要想鉴别自己是否为“肩关节僵硬”，可将上肢紧贴躯干，然后把肘关节屈曲到90度；保持上臂靠近躯干的同时，让家人将手向侧面拉离；如果手向侧方拉离的程度较健侧明显下降，就可能是肩关节僵硬。

肩袖损伤。约60%的肩痛是由肩袖损伤引起的，最明显的症状是肩部在上举时疼痛，夜间甚至会痛醒；患者可能伴有肩部无力，严重者举行李、端茶杯和夹菜都有困难。在生活中，不小心摔跤时手臂撑地、提举重物等都可能使肩袖受损。年龄增长（45岁以上）或运动中使用过度等也会导致。

肩袖损伤一开始可能只是一些微小的撕裂损伤，而随着日常外力的作用，这些小创伤会逐渐扩展成了大的撕裂创伤。在肩袖损伤初期，患者可遵医嘱使用消炎镇痛药、外用药，或在肩峰下间隙进行封闭注射治疗。如果保守治疗3~6个月，病情没有明显缓解，甚至有所加重，则应考虑手术。

肩峰下撞击综合征。肩峰下撞击综合征常常和肩袖损伤互为因果，核磁共振可以将二者区分开。在表现上，肩峰下撞击综合征者的肩关节在外展、上举过程中会有明显疼痛，但手部仍有力量。一般在年纪较大、长期过度使用肩关节者多见，其主要发病原因与肩峰发生骨质增生或肩袖力量较弱有关。对于明确肩峰下撞击综合征的患者，要避免上举、外展等运动；疼痛时可口服非甾体抗炎药；肩峰骨赘增生严重、保守治疗无效的，可考虑关节镜下磨除骨赘，以恢复肩峰下间隙的空间。

肱二头肌长头肌腱炎。患者主要表现为肩痛，肩部活动后加重，休息后减轻，疼痛可能牵扯到上臂前侧，肩关节活动可能受限。患者可选择针灸、牵引以及推拿等方式进行治疗。单纯肱二头肌长头肌腱炎很少见，常与肩袖损伤等伴发。

钙化性肌腱炎。是由钙盐沉积于肌腱导致的，多发于30~50岁人群，表现为肩部剧烈疼痛、患肢无力、活动严重受限。症状较轻者可选保守治疗，包括休息、抗炎药物治疗、理疗、功能锻炼，以及局部注射类固醇药物等。疼痛剧烈、严重影响生活者，可考虑在关节镜微创手术下清理钙化物。

相关疾病导致的肩痛。疼痛是人体自身的保护机制，除了肩部本身问题外，胆囊炎、胆囊结石、冠心病、胰腺癌、肿瘤等也可能导致肩痛。如胆结石或胆囊炎的疼痛通常会放射到右肩部或右肩胛骨处，患者常有反复发作的右肩疼痛病史，可做B超检查加以确诊；心肌缺血所引起的疼痛会通常放射到左边肩部，引起左边肩疼痛，可做心电图等检查加以确诊；颈椎病变有时也会引起肩痛，多发生于长期伏案工作者或“低头族”。对此类患者，需结合相关影像学检查加以确诊。不过颈椎病引起的肩部周围疼痛往往不会影响肩关节的活动范围，一般颈椎病的症状缓解了，疼痛就会消失了。总的来说，肩痛超过三个月一定要去正规医院进行诊断治疗，以免延误病情。

做游泳、攀岩、网球、羽毛球等运动姿势不当、时间过长，都会导致肩膀痛，但这不意味着不能做运动。正确的姿势以及合适的运动量，才会带来身体健康。（特约记者 高嘉悦）