游泳留神肩膀痛
江 越
“美国儿科学会2019全国会议暨展览”期间发布的一项调查发现，150个13~18岁的青年游泳者普遍存在肩膀疼痛，其中，76.7%的被调查者在过去12个月内经历了肩部疼痛。对此，北京体育大学运动医学与康复学院教授王安利解释说，在游泳过程中，肩关节有大范围的环转动作，肱骨头大结节易与肩峰发生撞击。若反复过度撞击会增加摩擦，出现肩部疼痛、肩关节活动受限和肌肉力量下降等症状，这在医学上称为“肩峰下撞击综合征”，俗称“游泳肩”。
王安利提醒，若游泳时觉得划水越来越吃力，甚至不能完成划水动作，就要注意是否有“游泳肩”了。这与盂肱关节不稳、肩袖肌力下降、年龄增长、游泳时间过长和姿势不对等因素有关。早期症状往往表现为休息时或夜间肩部疼痛、活动能力下降、肩部力量减弱等，后期出现持续性疼痛、冻结肩等。因此，一旦游泳后出现肩部疼痛，应立即停止运动，及时就诊，休息1~2周，早期可冰敷2~3天。轻度不适可在休息后缓解；急性期要在缓解后做些肩部稳定性练习，比如肩部的外展、外旋抗阻练习，防止损伤复发。
为了预防游泳肩的发生，王安利建议，游泳前要充分热身，尤其要活动头颈及肩关节，可以做俯卧撑、慢跑等，时间不少于10分钟。同时，游泳时注意保持正确姿势，手脚动作配合协调到位，避免做引起肩部疼痛的动作，如过分拍击水面等，速度也不宜过快。另外，游泳时间不宜过长，每次尽量不要超过一小时。若感觉肩部不适，应立即停止游泳，上岸休息。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn