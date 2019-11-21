“美国儿科学会2019全国会议暨展览”期间发布的一项调查发现，150个13~18岁的青年游泳者普遍存在肩膀疼痛，其中，76.7%的被调查者在过去12个月内经历了肩部疼痛。对此，北京体育大学运动医学与康复学院教授王安利解释说，在游泳过程中，肩关节有大范围的环转动作，肱骨头大结节易与肩峰发生撞击。若反复过度撞击会增加摩擦，出现肩部疼痛、肩关节活动受限和肌肉力量下降等症状，这在医学上称为“肩峰下撞击综合征”，俗称“游泳肩”。

王安利提醒，若游泳时觉得划水越来越吃力，甚至不能完成划水动作，就要注意是否有“游泳肩”了。这与盂肱关节不稳、肩袖肌力下降、年龄增长、游泳时间过长和姿势不对等因素有关。早期症状往往表现为休息时或夜间肩部疼痛、活动能力下降、肩部力量减弱等，后期出现持续性疼痛、冻结肩等。因此，一旦游泳后出现肩部疼痛，应立即停止运动，及时就诊，休息1~2周，早期可冰敷2~3天。轻度不适可在休息后缓解；急性期要在缓解后做些肩部稳定性练习，比如肩部的外展、外旋抗阻练习，防止损伤复发。

为了预防游泳肩的发生，王安利建议，游泳前要充分热身，尤其要活动头颈及肩关节，可以做俯卧撑、慢跑等，时间不少于10分钟。同时，游泳时注意保持正确姿势，手脚动作配合协调到位，避免做引起肩部疼痛的动作，如过分拍击水面等，速度也不宜过快。另外，游泳时间不宜过长，每次尽量不要超过一小时。若感觉肩部不适，应立即停止游泳，上岸休息。