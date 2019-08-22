热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

女子遛狗遛成“冷冻肩”

武叶

2019年08月22日09:22 来源：武汉晨报

遛狗是宠主每天必须的“工作”，但是养一只不受控制的大型犬，就容易变成“狗遛人”。武汉一宠主因长期被近80斤的拉布拉多犬拖着走，右臂被遛成了“冷冻肩”。

51岁的戴女士家里养了一只快2岁的拉布拉多犬，名叫布布。它非常活泼，每天必须带出去溜达一两个小时，可是布布近80斤的体重苦了身材瘦小的戴女士。每次遛狗，她都是被布布拖着跑，有时还会控制不住它的猛冲猛拽。时间久了，戴女士经常感到肩膀酸痛，但她一直没在意。最近几天，戴女士的肩膀竟然完全抬不起来了，便来到武汉市中医医院汉阳院区检查。

疼痛科主治医师赵亮检查后发现，由于长期用力拉扯，戴女士的肩袖撕裂受到损伤，久而久之，已经变成了“冷冻肩”，即粘连性肩周炎。

赵亮医师指出，遛狗重在加强宠物随性训练，不宜长期靠蛮力牵拉，如果发现肩膀疼痛或撕裂，一定要及早就医，以免耽误病情。（记者武叶）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn