女子遛狗遛成“冷冻肩”

遛狗是宠主每天必须的“工作”，但是养一只不受控制的大型犬，就容易变成“狗遛人”。武汉一宠主因长期被近80斤的拉布拉多犬拖着走，右臂被遛成了“冷冻肩”。

51岁的戴女士家里养了一只快2岁的拉布拉多犬，名叫布布。它非常活泼，每天必须带出去溜达一两个小时，可是布布近80斤的体重苦了身材瘦小的戴女士。每次遛狗，她都是被布布拖着跑，有时还会控制不住它的猛冲猛拽。时间久了，戴女士经常感到肩膀酸痛，但她一直没在意。最近几天，戴女士的肩膀竟然完全抬不起来了，便来到武汉市中医医院汉阳院区检查。

疼痛科主治医师赵亮检查后发现，由于长期用力拉扯，戴女士的肩袖撕裂受到损伤，久而久之，已经变成了“冷冻肩”，即粘连性肩周炎。

赵亮医师指出，遛狗重在加强宠物随性训练，不宜长期靠蛮力牵拉，如果发现肩膀疼痛或撕裂，一定要及早就医，以免耽误病情。（记者武叶）