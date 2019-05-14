女子暴力锻炼治“肩周炎” 越练越伤
肩膀疼痛以为是肩周炎，女子每天暴力锻炼，不料疼痛非但没有缓解，反而撕裂了肩袖。武汉市中心医院后湖院区康复科专家提醒，肩膀痛六成左右为肩袖损伤，两成左右为肩周炎，还有一部分疼痛是其他疾病引起。
51岁的陈女士一年前炒菜时，发觉肩膀疼使不上力气，以为自己患上了肩周炎。听邻居说肩周炎要加强锻炼，她每天练习双手爬墙、甩肩、吊单杠，没想到肩痛症状丝毫没有缓解，反而越来越严重。上周，陈女士右臂完全抬不起来了，这才到市中心医院后湖院区康复科求诊。
“医生，我得了肩周炎，很多锻炼方法都试过了，但一点不见好转。”陈女士一见到医生就称自己得了肩周炎。康复科副主任医师万文俊详细询问病史后，推测她很可能患了与肩周炎症状类似的肩袖损伤，后经进一步核磁共振检查，确诊为右侧肩袖撕裂。
“门诊经常碰到类似患者，一出现肩膀疼痛就当作肩周炎治疗，事实上每十个肩痛患者里，大约只有一两个是肩周炎，更为常见的肩痛原因是肩袖损伤。”万文俊表示，两种疾病尽管症状类似，治疗方法却完全相反。肩周炎需要加强锻炼以拉开粘连组织，而肩袖损伤则不宜过度锻炼和活动。
如何区分
肩周炎和肩袖损伤？
万文俊介绍，肩周炎患者手臂在各个方向活动都受限，不能灵活地梳头、洗脸和穿脱衣服等。肩袖损伤患者除了肩膀疼痛外还伴有肩膀的无力感，虽然自己无法抬起胳膊，但在别人的帮助下可以。（记者武叶 通讯员刘姗姗）
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