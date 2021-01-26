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阿斯利康缓解轻度哮喘药物获批

2021年01月26日16:34 来源：人民网-人民健康网

2021年1月26日，中国上海——阿斯利康（中国）宣布，信必可都保（布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂Ⅱ 160微克/4.5微克）已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）正式批准，用于成人和12岁以上青少年轻度哮喘患者的抗炎缓解治疗。

中华医学会呼吸病学分会第十届委员会副主任委员、上海市第一人民医院呼吸科学科带头人周新表示，目前轻度哮喘呈现越来越高发的趋势，但由于患者症状轻微，未引起足够重视。布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂Ⅱ新适应症的获批，为患者和医生提供了又一治疗方案，满足了广大轻度、中度及重度哮喘患者的临床需求。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，阿斯利康深耕呼吸疾病领域多年，本着科学至上的理念，持续引进全球前沿的创新治疗方案。此次新适应症的获批是公司以患者需求为中心的又一例证，未来，我们将继续加速为更多中国患者带来创新治疗方案，助力提升呼吸道疾病诊疗水平，进一步改善患者生活质量。

(责编：孙博洋、乔业琼)


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