夜间干咳老不好？小心是哮喘！

哮喘是目前全球最普遍的慢性疾病之一,一到春天，伴随着空气中的花粉、柳絮、粉尘等过敏源，哮喘患者很容易复发，严重影响正常的工作、学习和生活。

哮喘有哪些常见症状？

哮喘在临床上常见的症状是喘息、气急、胸闷、咳嗽。需要注意的是，咳嗽不一定等于哮喘，在临床中咳嗽是一种常见的呼吸道症状，其引起的病因有很多。但是，如果症状以干咳为主，夜间咳嗽尤为明显，就要考虑是否患上了咳嗽变异性哮喘。

哮喘的发病因素有哪些？

哮喘的原因在临床上一般会分为内因和外因。内因主要和基因相关。哮喘是一种具有遗传性的疾病，如果家族中有人患过哮喘或其他过敏性疾病，那么罹患哮喘的可能性就会高很多。

同时，哮喘还和很多容易诱发过敏的外因有关。例如，空气质量差、房屋装修材料、毛绒玩具、枕头、床上用品上的尘螨等都有可能诱发哮喘。还有一个不容忽视的诱因便是吸烟，长期吸烟会导致呼吸道黏膜受到损害。特别是妊娠期妇女吸烟的话，将来孩子罹患哮喘的可能性就会增大。此外，在幼年期患过婴儿湿疹等过敏性疾病的儿童，将来罹患过敏性疾病的可能性也会增大。

针对哮喘的不同阶段，治疗方式有什么不一样？

哮喘是一个慢性的气道疾病，一旦诊断，便需要长时间的治疗。一般来说，哮喘可分为急性发作期、慢性持续期、临床缓解期这三个临床分期。

急性发作期是指喘息等症状突然加重，伴随感冒、接触过敏源等刺激后气管发生痉挛，快速的痉挛会导致患者呼吸困难、缺氧，甚至造成生命危险。在这一发病期，患者一定要服用快速舒张剂，让缩窄的气管快速张开，减轻呼吸苦难、缺氧等症状，这是患者一定要学会的自救方法。

慢性持续期是指患者虽然没有哮喘急性发作，但在相当长的时间内仍有不同频度和不同程度的喘息、咳嗽、胸闷等症状。慢性持续期的哮喘患者可通过规范吸入激素来治疗，控制气道炎症。吸入糖皮质激素是目前治疗哮喘最有效、最主要的药物，但是很多患者担心吸入糖皮质激素所带来的副作用。其实，局部吸入糖皮质激素的剂量是微克级的，吸入肺里然后通过血液循环进入血液里面，再到对全身造成影响，这个剂量是非常小的，对全身的影响也非常小。

当患者的症状消失，肺功能恢复到急性发作前的水平，并且持续三个月以上，便进入了临床缓解期。处于临床缓解期的患者也要定期到医院复查，判定是不是进入一个潜在的有症状或有风险的情况，需不需要用少量的药物来维持治疗。

受访专家：中日友好医院国家呼吸疾病临床研究中心呼吸与危重症医学科主任医师苏楠、北京医院呼吸与危重症学科主任医师李燕明