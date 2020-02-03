陈雪峰：必须外出人员试试腹式呼吸缓解心理压力

人民网北京2月3日电 （李轶群）3日，国家卫生健康委召开新闻发布会，就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的社会心理服务有关情况进行介绍。针对密切接触者和接受医学观察的人员心理压力很大，以及随着返程高峰的到来和工作的逐渐恢复，许多人员必须外出，如何缓解这些人群的心理压力？陈雪峰表示，要理性分析自己的心理压力，主动调整自己去适应变化；采取一些有效的方法释放压力，如腹式呼吸、正念冥想等方法。

陈雪峰表示，密切接触者的心理压力往往来自对疫情和对自己健康情况的过度关注，而且往往容易关注负面信息。因此，缓解心理压力很重要的三个方面：一是关注积极信息，特别是疫情防控进展的积极信息；二是关注自我防护和应对压力的科学知识，掌握调整情绪状态和行为的科学方法；三是增强信心，让积极信息和科学知识发挥作用，认真配合社区和疾控部门的工作。

陈雪峰指出，对于必须外出的人，可能心理压力都比较大，有两点建议：一是理性分析自己的心理压力。有些人可能情绪受影响比较大；有些人可能认知受影响比较大，大量信息反复刺激导致注意力、记忆力都受影响；有些人可能行为改变比较大，逃避本来应该做的事情。还有少数人可能会出现失眠、胃疼、腹泻等躯体反应。大家应该认识到，这些反应大部分是正常的心理应激反应，在一定程度上可以帮助我们提高警觉性，主动调整自己去适应变化。二是针对性地采取一些有效的方法。如果情绪压力大，可以借助网络平台，学习放松技术，如腹式呼吸、正念冥想等方法；如果认知压力大，应当减少各种信息的影响，少看手机，多读书或做其他有益身心的事情；如果是行为方面的变化比较大，应当提醒自己及时调整。

陈雪峰提醒到，如果心理应激状态持续时间比较长，已经严重影响到日常生活，自己觉得很痛苦，一定要及时向专业人员求助。