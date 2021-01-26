杨淑霞：全面检查脱发病因 理性对待科学治疗

为规范毛发行业乱象、推动毛发行业健康发展，1月24日下午，由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会在京举行。会上，北京大学第一医院皮肤科主任医师杨淑霞就病理性脱发患者去医院就诊的检查流程和相关操作进行介绍。

杨淑霞认为，患者来医院就诊的意义不仅在于诊断病症，还包括病症的影响因素、治疗时的用药禁忌、病症将来发展的趋势，以及生活中的注意事项。

“诊疗疾病的基本流程通常是问诊、体检和辅助检查。”杨淑霞表示，医生问诊时首先会确定脱发时长，了解患者的掉发问题是突发性的还是缓慢式的，因为不同疾病的发病过程不同。此外，医生还要了解每日的脱发量，询问患者是否有头皮不适感，这些对于临床诊断都是非常重要的信息。

同时，医生还会针对潜在病因或诱发因素进行了解，包含患者的作息情况、情绪状态、饮食情况、生理周期、相关病史，还会了解日常头发的洗护习惯，比如洗头频率、染发烫发等，这些都和脱发有着直接的关联。此外，医生对患者的个人生长发育、婚育状态、药物过敏史等情况也会进行了解。杨淑霞特别讲到，家族史也是考虑某些脱发疾病的主要因素，比如有些遗传性疾病可合并头发稀少或缺失。

在体检环节中，医生会对患者头发做全方位检查，包含头发稀疏区域的分布、发质、头发的粗细等情况。杨淑霞在此提到一个名为“拉发”试验的检测方法，用两三根手指，捏住30根到50根头发轻轻拉拽，如果掉发多，则说明有脱发异常增多。在体检环节中，通常会用到皮肤镜进行辅助检查，观察这个区域头发的粗细、形态，头皮是否有炎症，毛囊口是否可见等相关状况。

杨淑霞表示，医生会根据前面问诊和体检的结果，决定患者是否要再去做一些与病症相关的检查，比如组织病理学检查、验血、遗传学分析等。