病毒变异挑战新冠药物研制

近日，多种变异新冠病毒在南非、英国甚至德国等地出现，导致这些国家的感染病例激增。一些科学家说，在英国和南非等出现的变异体使新冠病毒可以避开免疫反应，可能导致某些抗体药物的有效性降低。

美国《华尔街日报》网站近日报道指出，鉴于此，一些制药公司正在加紧研发新一代新冠肺炎药物，以对抗病毒的变异。

病毒变异挑战抗体疗法

近日，在英国、南非分别出现名为B.1.1.7、501Y.V2新冠病毒变种引起了人们的极大关注。此外，德国巴伐利亚广播公司1月18日报道，巴伐利亚州发现一种不同于先前在英国和南非出现的变异新冠病毒。

这些毒株比以前的毒株传播能力更强。即便这些毒株的致命性并非更强，但可能会进一步加重卫生保健系统的负担。而且，感染病毒的人越多，病毒变异的可能性就越大，而病毒变异可能会降低现有药物的有效性。

美国食品与药品监督管理局（FDA）前局长斯科特·戈特利布较早前接受访时就表示，501Y.V2新冠病毒变种令人担忧，因为它似乎让某些医学对策失效，尤其是抗体药物。

美国国家过敏与传染病研究所所长安东尼·福奇在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示：“南非发现的变种新冠病毒令人忧心，可能对现有的新冠抗体疗法提出了威胁。”

据CNBC网站报道，专家们表示，尽管现在没有证据表明，新冠病毒变异会影响现有疫苗的效果，但这些变异病毒仍有可能降低单克隆抗体药物的效果。福奇说：“疫苗会触发攻击病毒不同部位的免疫反应，但单克隆抗体只针对病毒的特定部位。”

CNBC网站在1月13日的报道中指出，美国礼来公司首席执行官戴夫·里克斯表示，南非发现的变异株恐令该公司生产的一种抗体药物失效。礼来公司针对新冠病毒研发的这一抗体药物，已于2020年11月获得FDA的紧急使用授权。

里克斯说，新冠病毒变种株令他们感到担忧，因为这种毒株的刺突蛋白出现了较大的变异，“刺突蛋白恰恰是抗体药物的标靶，因此，从理论上来说，这一变异株可以躲过抗体药物的攻击。”

“鸡尾酒”药物受影响较小

不过，《华尔街日报》在报道中指出，美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心副教授、生物学家杰西·布卢姆说，FDA授权的另一种药物应该仍然有效，因为由美国再生元制药公司生产的这种药物混合了两种不同抗体的鸡尾酒药物，只有其中一种抗体受到了501Y.V2影响。

再生元制药公司负责传染病和病毒载体技术研究的副总裁克里斯托·基拉特苏说：“我们从一开始就寻求‘鸡尾酒’疗法，如果出现某种变异，还能有一种有效的药物。”

再生元制药公司说，其药物似乎对英国的变异株有效。该公司还在开发更多“鸡尾酒药物”，以应对未来可能对其药物产生抗药性的病毒变异。

礼来公司的一名发言人说，该公司生产的药物bamlanivimab在实验室测试中完全可以对抗在英国发现的变异毒株。但独立科学家表示，他们无法证实这种药物的有效性，因为礼来公司尚未公布该抗体的基因序列。

“广义中和”抗体受青睐

《华尔街日报》在报道中指出，由于预料到会出现耐药性病毒变异，研究人员正在研制“广义中和”抗体。他们认为，这种抗体可以有效对抗多种不同的冠状病毒变异。

阿迪马布公司获得了1.3亿美元的风险投资，计划于本月开始一款药物临床试验。该公司表示，该药物可能最快于第三季度获得授权。

无独有偶，美国维尔生物科技公司和英国葛兰素史克公司也在合作测试一种抗体药物。他们希望，即使新冠病毒出现新变种，这种抗体药物仍然有效。维尔生物科技公司首席执行官乔治·斯坎戈斯解释说，大多数抗体药物只能阻止病毒进入新细胞，但他们研发的抗体能在病毒感染细胞后激活其他免疫系统来攻击病毒。

魔高一尺，道高一丈！新冠病毒在不断变化，人类与其的斗争也是一场与时间的赛跑。（记者 刘 霞）