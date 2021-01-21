理发美容观影时如何做好防护

日前，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布提醒：“我市市民出入餐饮酒店、美容美发机构、娱乐场所、运动休闲处所、文艺场所、购物场所、医疗机构等以及乘坐公共交通工具时，必须佩戴口罩。”在日常生活中，市民出入美容美发、休闲等场所时，该如何做好防护？武汉市疾病预防控制中心消毒与病媒防制所主管医师许慧琼提醒建议市民注意以下几点。

去理发店：提前预约全程佩戴口罩

建议市民提前预约，电话或微信咨询哪一时段预约人数较少，再选择此时间段前往理发，避免在店内等待过长时间；若需等待，等候时与他人保持1米以上社交距离。

其次，全程戴好口罩，随身携带备用口罩。出行前，市民可清洁双手，再佩戴合格的医用外科口罩，注意压紧鼻梁上方的金属条，将嘴、鼻、下颌完全包住。洗发和理发时，切忌摘下口罩，做到从进店到离店全程佩戴口罩。如果口罩不小心弄湿，应及时更换。

再次，不要与理发师过多交谈。提前想好发型，找好参考照片，到店将照片出示给理发师，减少交流。

此外，不建议市民选择烫染等时间过长的美发服务，理发时可监督美发工具一客一用一消毒，提倡自带毛巾。

最后，回家及时消毒。回到家后，摘下口罩，脱掉外套并放在通风处晾晒；随后，用洗手液按照六/七步洗手法仔细洗手。

去美容院：减少驻留时间

市民应提前预约，按预约时间到达，避免人群聚集。预约时，市民可询问该场所消毒情况，关注公共用品如拖鞋、按摩工具是否做到一客一消毒，建议使用一次性拖鞋或自备。

进店前，正确佩戴口罩，如实登记个人信息。消毒手和鞋底后，可套一次性鞋套或自备拖鞋进入美容店。为减少接触公共物品，市民还可自备毛巾。

进店后，美容按摩时，不要与按摩师交谈过多，并减少驻留时间，最好不超过1.5小时。

回家后及时消毒，可使用75%酒精或含氯消毒剂喷鞋底。处理完后及时洗手，更换衣物，外套放在通风处晾晒。

去电影院：不要掉以轻心摘下口罩

市民需全程戴口罩，对号入座。电影院空间密闭，有些人因感觉闷而脱下口罩，有些人觉得其他人都戴了口罩，自己不戴口罩也没事，这种想法不可取。若市民摘下口罩，再用未消毒的手接触口鼻，将增大病毒感染风险。

入座前，市民可以选择用随身携带的消毒湿巾擦拭座位，座位两边上的公用扶手也不要遗漏。

如需要佩戴3D眼镜，建议市民自备，戴上前再用一张干净的消毒湿巾，单独擦拭清洁。

落座后，可用干净的消毒湿巾彻底清洁双手。擦拭后的湿巾，可装入纸巾包装袋，电影结束后带出影院扔到垃圾桶。

改变边吃东西边看电影的习惯，观影时不要饮食。

疾控专家提醒，到以上场所时，要注意手卫生，清洁双手前不碰面部，接触公共用品后及时洗手或使用免洗手消毒剂。有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的顾客，不建议前往以上场所，请及时就医。(记者李杏 通讯员潘婷)