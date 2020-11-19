“最多人参与的线上双手击掌视频接龙”获吉尼斯世界纪录?称号

11月是“肺癌关注月”，中华社会救助基金会再次启动，由上海市癌症康复俱乐部协办，阿斯利康中国、觅健及公益媒体合作伙伴新浪公益的支持的“鼓5人生”肺癌患者关爱活动，发起“最多人参与的线上双手击掌视频接龙”吉尼斯世界纪录称号创造行动，以隔空“云”击掌接力的形式，鼓励肺癌患者跨越5年生存期。

据悉，11月17日第20个“国际肺癌日”的当天，吉尼斯世界纪录在上海宣布这一专属于肺癌患者群体的世界纪录称号创造成功，并录入《吉尼斯世界纪录大全》。本次挑战经最终审核，有效参与视频接龙的人数为261人，成功创造了“最多人参与的线上双手击掌视频接龙”吉尼斯世界纪录称号。

中华社会救助基金会项目合作与发展部总监崔晓英表示，相较以往，今年对我们每个人来说都非常不容易。疫情之下，很多普通人的正常生活和工作似乎都被按下‘暂停键’，这让我们不禁去想念那些曾经触手可及的幸福，重新思考健康的重要性。而我们的肺癌患者群体，则承受了本身肺部疾病的威胁以及疫情的双重压力。因此，在这个不平凡的一年，我们也想通过一些不平凡的行动，向肺癌患者传递更多鼓励和关爱，帮助他们树立对抗疾病的信心，向着跨越5年这个目标前进。

上海市癌症康复俱乐部会长袁正平说，突如其来的疫情一方面打乱了每个人的正常生活，但另一方面也让普通公众对健康以及生命有了更强烈的触动，对我们的肺癌患者有了更多的理解和共情。这些自发来自社会各界的“鼓5”对癌症患者而言，是一股巨大的精神力量，鼓励他们重拾生活的热情，积极配合治疗和康复，从而实现高质量的带癌长生存。

上海交通大学附属第一人民医院肿瘤中心副主任医师蔡讯介绍，早筛、早诊、早治可有效提高我国肺癌检出的早期占比，越来越多的优质抗癌药物得以被纳入医保，让老百姓用得起创新药，尽早用上优质药，进而提高生存，降低死亡。因此针对肺癌高危人群，主动尽早采取措施，加强预防，践行健康生活方式，定期防癌体检，密切关注癌症危险信号、接受规范化治疗是肺癌防控的关键。

阿斯利康中国肿瘤业务部肺癌治疗领域助理副总裁朱家康表示，阿斯利康一直深耕肺癌的科学防治，从而覆盖科普教育、早期筛查、精准诊断、规范治疗、随访康复、心理关爱等各个阶段和角度，全方位帮助和支持肺癌患者，推动肺癌五年生存率的提升，实现肺癌慢病化管理。