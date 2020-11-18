“强县域 千县行”全国县级医院能力提升典型案例宣传活动
陆培华：县域医院应成为未来医疗创新的孵化器 医生是创新发展的主导
为提升县域医院综合服务能力，充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医疗服务体系建设，11月14日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在陕西省西安市举行。
会上，江苏省转化医学研究院专利转化与培训中心主任陆培华在发表《如何挖掘临床创新及转化成果》主题演讲时表示：“县域医院应成为未来医疗创新的重要的孵化器，医生应该成为医疗创新发展主导者的角色。对于国家公立三级医院的考核标准，各医院以前关注的是写文章、报课题、报奖项，拥有一些新技术；而将手头的文章变成临床应用的技术推广到医院，并将科研转化到临床，就是创新和转化能力。”
陆培华认为，对于临床医务人员来说，既是临床创意的提出者，也是原型开发的参与者，更是动物实验的指导者和产品定型的建议者，应在临床创新及转化上充分发挥作用。
“挖掘临床需求，就是要解决临床中的不足之处，要反思患者提出的我们解决不了的问题。还要考虑这一问题是否存在共性，应该如何帮助患者。从病人反映的问题、不成功的治疗经验和病理上做创新的同时，还要借鉴其他方法。”陆培华说。
他还提出：“创新是有评价标准的，一定要更安全、更经济、更有效、更科学，要对病人有所帮助，而不是为了创新去做内容。”
对于如何转化临床创新项目，陆培华表示：“医生和企业在很多时候，获取的信息是不对称的。而且有时候医生的期望值和企业沟通的需求不一样，要将这些信息进行整合，从而实现创新的转化。创新是有方法和技巧的，并没有那么难。而且，创新需要掌握一定的知识量。任何人都可以进行创新成果的专利转化，这其中也有很多盈利模式，可以促进医学创新的发展。”
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