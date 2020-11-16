《中国肝癌多学科综合治疗专家共识》在广州发布

2020年11月15日，由中国抗癌协会肝癌专业委员会、北京慢性病防治与健康教育研究会主办，人民卫生出版社《中国医学前沿杂志(电子版)》编辑部协办的《中国肝癌多学科综合治疗专家共识》发布会于2020年中国肿瘤学大会(CCO)期间在广州召开。

参加发布会的有中国科学院院士、中国医师协会外科医师分会会长、复旦大学附属中山医院院长樊嘉，中国抗癌协会副理事长、天津医科大学副校长、天津医科大学肿瘤医院李强，中国抗癌协会肝癌专业委员会名誉主任委员、复旦大学附属中山医院副院长周俭，中国抗癌协会肝癌专业委员会主任委员、中山大学肿瘤防治中心肝脏外科主任陈敏山，国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长蔡建强，中国抗癌协会肝癌专业委员会候任主任委员、复旦大学附属中山医院肝脏外科副主任孙惠川，中国抗癌协会肝癌专业委员会副主任委员、华中科技大学同济医学院附属同济医院肝脏外科中心黄志勇，中国医师协会介入医师分会副会长、中山大学附属第五医院院长单鸿，东部战区总医院秦淮医疗区肿瘤内科副主任刘秀峰，中山大学附属第一医院副院长匡铭。

本次会议由郭荣平主持，陈敏山代表共识编写组致辞称，由中国抗癌协会肝癌专业委员会组织专家编写的《中国肝癌多学科综合治疗专家共识》，汇集了近百位专家的智慧和心血，本着严谨的态度，精益求精、反复雕琢审定成稿。接下来希望通过线上+线下的宣贯活动，指导全国各级医院逐步科学建立并推广肝癌MDT模式，促进各专业协同、协调发展，提升肝癌的综合诊疗水平，改善患者的就医体验。

中国工程院院士、复旦大学肝癌研究所所长汤钊猷发来视频表示祝贺，中国科学院院士、国际肝胆胰协会中国分会主席、华中科技大学同济医学院附属同济医院陈孝平也录制了视频，对共识的发布表示祝贺。

陈孝平介绍，到原发性肝癌是我国高发、且严重威胁我国人民生命健康的恶性肿瘤之一。近年来肝癌的外科治疗、介入治疗、药物治疗、放射治疗等均取得了显著的进步，但单一的治疗方法已出现“天花板效应”，难以进一步大幅度提高疗效，亟需联合和应用多学科治疗方法来提高疗效。《中国肝癌多学科综合治疗专家共识》的发布和共识的推广应用，必将能够为规范我国肝癌诊疗的临床行为、保障医疗质量和医疗安全、优化医疗资源发挥积极的推动作用。

樊嘉在致辞中讲到，这版共识是以规范为基础，参与编写的专家来自全国肝癌领域不同专业，且大部分专家也参加了规范中MDT的宣讲，通过实践中的积累，对肝癌的诊断和治疗具有非常清晰的思路，将目前肝癌治疗特点和精华达成共识并呈现，为患者提供了精准的个性化治疗方案。樊院士指出，虽然目前肝癌的治疗方案很多，但是我们对肝癌的认识像“浮在水面上的浮冰”，对“水下的东西”仍不清楚，因此需要在多学科的基础上凝聚各个学科的专家智慧，对不同领域的临床实践形成MDT共识，为患者选择正确合理的治疗方案。共识的发布对规范我国肝癌多学科综合治疗是一部非常重要的指导性文件，具有重要的意义。

李强表示，肝癌的治疗和肿瘤治疗在同一个发展时期，既往肝癌治疗以外科手术为主的综合治疗，随着时代的发展，目前肝癌治疗更加强调精准、综合、个性化的治疗。共识的发布对规范和指导肝癌的治疗具有引领性作用，希望随着MDT模式的建立和发展，以及临床的不断探索和实践，为患者带来明显的生存获益，为提高我国肝癌诊疗水平贡献积极的力量，促进多学科诊疗建设，最终造福肝癌患者。

周俭表示，共识的制定基于中国国情和中国临床实践，具有创新性、科学性、权威性、实用性、指导性、规范性，更全面地反映肝癌多学科综合诊治理念，使临床实践有章可循、有规可依，同时对其他癌种的规范化诊治也有非常好的借鉴价值。

发布仪式后，陈敏山对共识内容进行了详细介绍。他表示，共识旨在整合其他共识、指南在肝癌联合治疗策略中的最新进展，重点在于如何MDT和对不同分期肝癌如何开展多学科综合治疗操作进行细化、更新和补充。经过线上启动会、线上审稿会、微信群周讨论会、线下讨论会等多模式、多渠道的专家参与讨论和修改意见征集，最终将有争议的内容达成共识，将有证据的辅助治疗纳入共识。

另外，在媒体提问环节，与会媒体代表针对共识的相关内容进行了现场提问与讨论。参加本次大会的还有中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科毕新宇，天津医科大学肿瘤医院肝胆肿瘤科张倜，中山大学肿瘤防治中心肝脏外科郭荣平、张耀军、徐立，中山大学肿瘤防治中心影像介入科赵明，河南省肿瘤医院肝胆胰外科副主任黄涛，以及媒体代表、企业代表等。