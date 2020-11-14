礼来中国肺癌患者关爱行动启动

2020年11月6日，关注肺癌患者生存状态摇滚音乐舞台剧——《爱是免疫力》在第三届中国国际进口博览会上演精彩片段，并由此拉开“礼来中国肺癌患者关爱行动”的序幕。该活动由中国抗癌协会康复分会、北京爱谱癌症患者关爱基金会和上海市癌症康复俱乐部联合主办，礼来中国支持，旨在为肺癌患者传递希望、勇气和力量，用爱点燃生命之光；同时呼吁全社会给予肺癌患者更多的理解、支持和关爱。

礼来中国肺癌患者关爱行动新闻发布会现场合影

据介绍，《爱是免疫力》讲述了一位曾经无数次帮助癌症患者的普通人，在罹患非小细胞肺癌晚期后的心路历程和生命故事。该剧的成功上演来自于包括基金会、患者组织、医生、企业以及肺癌患者和家属在内的多方努力的结晶，希望借此为与病魔勇敢抗争的癌症患者带来一丝暖意，同时也让社会大众看到癌症患者身上“与癌共存”的坚韧和积极乐观向上的“正能量”。

企业相关负责人表示，近年来，癌症已被广泛定义为一种身心疾病。罹患癌症后，许多患者在承受躯体症状折磨的同时，还被心理问题所困扰。一项3497例中国成人焦虑及抑郁调查研究发现，癌症患者焦虑和抑郁发病率分别为49.7%和54.9%，显著高于没有癌症的成人（18.4% 和17.5%） ；对于癌症的治疗和患者的长期生活质量均有不可忽视的影响。因此，对于癌症患者的治疗不应只聚焦躯体症状，还需关注患者的心理状态。

“随着治疗手段和理念地不断更新，针对癌症的整体目标不仅局限在提高癌症生存率，也应使患者拥有更高质量的生活。”中国抗癌协会康复分会主任委员、北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席史安利表示，“这些年中国抗癌协会康复分会携手社会各界力量，开展了丰富多彩的关爱癌症患者的科普教育以及公益活动，希望给予癌症患者更多的支持和力量，帮助他们走过人生的至暗时刻，重拾生活的信心和勇气。”

礼来中国总裁兼总经理季礼文表示，礼来作为药企，多年来深耕肿瘤领域，不仅希望能够不断为癌症患者带来疗效确切的创新药物、同时也积极与各方携手合作，寻求不同方法以期为患者送去情感上的慰藉，提升生活质量。

上海胸科医院肿瘤科主任陆舜表示，在晚期肺癌中，我们从过去的化疗到靶向治疗再到如今的免疫治疗，已经完全改变了转移性肺癌的治疗格局。同时，社会大众对于肺癌的诊疗观念也有了很大的改变，愿意接受更创新的药物治疗并积极参与临床试验。中国的肺癌诊疗水平在过去20年也有了长足的进步，在很多领域已经走在世界前列，在许多大型临床试验中都有中国学者做出的贡献。展望未来，有赖于医学技术的进步，我们期待能发现更多治疗靶点，探索更多肿瘤标志物，使肺癌的治疗更为精准，最终实现肺癌慢病化。

“肿瘤是礼来重要的战略治疗领域之一，我们在肺癌药物领域拥有非常强劲的创新产品管线。我们将聚焦于免疫治疗、精准化的靶向治疗以及克服肿瘤耐药药物的研发，力争开发出更多突破性的肿瘤治疗药物，”礼来中国高级副总裁、药物发展及医学事务中心负责人王莉表示，“礼来也将通过自主研发和合作开发等多种研发策略，持续加快药物的创新步伐，并不遗余力地将更多的创新肿瘤药物带入中国，惠及更多中国的肿瘤患者。”

上海市癌症康复俱乐部会长袁正平表示，这是我们在疫情以后第一次组织超过百人的大型活动，对于参与的癌症患者来说，是一种情绪上的舒缓。大家在这种人际交流的新氛围中，获得更多情感支持和精神抚慰。摇滚音乐舞台剧《爱是免疫力》的公益演出，在疫情期间向更多癌症患者传递了信心、力量和勇气，传递了一种苦难所击不垮的快乐的温暖。

据悉，摇滚音乐舞台剧《爱是免疫力》已于11月3日在上海长宁艺术中心进行首场公益演出，有过350名癌症患者现场观看了表演；近期，该剧还将作为2020中国肿瘤学大会指定节目于11月12日在广州星海音乐厅公演。