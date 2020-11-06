艾尔建美学亮相进博会

11月5日，在第三届中国国际进口博览会上，艾尔建美学发布中国业务全景，同时，艾尔建美学旗下功能性护肤品牌亮相进博会。

艾尔建美学日本及亚太地区总裁王炜表示，中国已经成为艾尔建美学日本及亚太地区最重要的市场之一。艾尔建美学带着进一步加大在中国的投入、加快在中国发展、赋能中国医美行业健康发展的目标来到进博会，期待与各方合作伙伴探讨交流、共谋发展的机遇，助力健康中国愿景并服务于中国消费者，共创自信、美好的新生活。

据艾尔建美学中国总经理丘汉华介绍，目前，艾尔建美学中国已发展成为以上海为地区总部、成都为培训教育中心、博鳌乐城为新产品先行先试基地、业务覆盖全国近30个省的医美企业。

对于艾尔建美学旗下功能性护肤品牌，艾尔建美学中国总经理丘汉华表示，我们希望该品牌能够进入中国市场，使艾尔建美学在中国的医疗美容业务得到补充，中国消费者将获得日常护肤抗衰的新选择，这将有可能成为公司在中国发展新的增长点。