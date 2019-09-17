丘汉华：不断创新为消费者服务 承担责任推动行业发展

2019年9月11日，由人民网·人民健康主办的“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”启动会在京召开。艾尔建中国医疗美容事业部总经理丘汉华参与活动，介绍了在推动医美行业发展过程中的实践和探索。

丘汉华介绍，通过不断创新，艾尔建致力为用更好的产品来服务消费者，这是企业最核心的理念。为了让消费者得到准确的医美信息，艾尔建公司利用线上线下优势，同阿里巴巴、大众点评等平台展开合作，通过多种渠道，帮助消费者对医疗美容建立准确认识，提高消费者自我判断的标准。

与此同时，艾尔建主动承担行业责任，同中国整形美容学会、各大医疗机构合作，推动行业内医师进行继续教育，持续地为行业培养专业、高水平的医生。

据了解，今年4月份，艾尔建在成都成立了艾尔建中国创新中心，专门为中国医疗美容医生提供专业培训。丘汉华认为，通过专业培训，助力为行业提供更多的正规医生，而这将是医美行业未来长期发展的最本质增长点。

谈到现阶段和未来的发展规划，丘汉华说，艾尔建作为医疗美容产品供应商，在中国已经上市的产品中包含了医疗美容涉及的多个方面，如：冷冻溶脂产品、玻尿酸类产品、注射用A型肉毒毒素等。“在未来五年，我们预计每年都会上市一到两个全新的产品。”（实习生 张晋）