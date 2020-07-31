艾尔建美学中国与微软中国建立长期战略合作关系

7月30日，艾尔建美学中国与微软中国宣布正式建立长期战略合作关系，利用数字化创新科技在中国共同推进并系统构建医疗美学行业规范与标准，助力医美行业健康、可持续发展，在赋能医生更为专业化诊疗的同时，为医美消费者提供科学的参考建议，提升消费者体验并带来长期价值。

艾尔建美学副总裁、日本及亚太区总裁王炜表示：“通过与微软建立战略合作，艾尔建美学将加速打造融合线上线下的专业化服务，用数字化技术联通产业链上下游，赋能医美从业者，帮助医美消费者做出科学、理性的求美选择。”

微软全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席兼微软亚洲研究院院长洪小文博士表示：“微软一直致力于予力各行各业的合作伙伴，共同探索并推进产业数字化转型和科技创新。微软与艾尔建美学携手合作，将充分发挥微软亚洲研究院在人工智能领域20多年的技术积累，挖掘人工智能在医美行业的应用潜力，同时让更多消费者享受到人工智能技术带来的好处。”

据艾尔建相关负责人表示，艾尔建美学利用全球首家消费者体验中心——“艾尔建美研所”，向消费者传达“三正规”（正规医疗机构、正规医生和正规产品）的共识与理念，普及医美认知教育，力推行业健康化、正规化。