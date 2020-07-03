医美临床使用数据收集项目在博鳌乐城先行区启动

7月3日，上海 ——艾尔建美学联合上海交通大学医学院附属第九人民医院（以下简称上海九院）、博鳌超级医院开展的乔雅登VOLUX规模落地和临床数据收集在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称博鳌乐城先行区）正式启动。

上海九院整复外科行政副主任王 丹茹表示，医疗整形属于医疗服务，与生活美容有着本质不同，需要依靠先进的医疗产品和技术来保证其质量和安全。VOLUX项目在帮助更多医生积累宝贵临床经验的同时，将有助于我们对产品的安全性和有效性进行严格评估。

博鳌超级医院副院长陈开安表示：“博鳌超级医院利用其优势将为VOLUX规模落地和临床数据收集搭建平台，支持国际前沿创新医疗技术和药械的科研及转化探索。”

艾尔建美学中国总经理丘汉华表示：“我们希望VOLUX成为一个先行先试产品在博鳌乐城规模落地的样板，并能以此契机帮助海南提升其医疗旅游品牌。艾尔建美学希望今后把更多创新医美产品引入海南，成为博鳌乐城先行区发展之路上值得信赖的战略合作伙伴。”

海南省卫健委健康产业与对外合作局局长吕小蕾指出：“健康产业既是海南的重点产业，也是海南自由贸易试验区建设中优先发展的产业之一。我们欢迎像艾尔建美学这样的国际生物制药企业将新产品和新技术带到海南，助力海南建成世界领先的智慧健康生态岛和全球重要的健康旅游目的地。“

博鳌乐城先行区管理局副局长刘哲峰指出：“博鳌乐城先行区已成为国际先进医疗器械和创新药物进入中国市场最重要门户。我们欣喜地看到上海九院、博鳌超级医院和艾尔建美学合作的进展和成果，推动医美创新产品和技术在海南率先落地，为海南乃至全国医美行业积累宝贵经验，为中国的大健康事业做出贡献。”