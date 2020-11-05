阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊：深化中国承诺 创领未来医疗

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊

展位面积1000平方米 呈现全新布局

阿斯利康全球执行副总裁，国际业务及中国总裁王磊介绍：“自1993年进入中国以来，我们在呼吸、心血管、代谢、肿瘤、消化、肾脏等主要疾病领域，累计引进了近40种全球高品质创新药物以及先进的技术和生产设备。目前中国已发展成为阿斯利康在全球的第二大市场，无论在科学研发、生产运营还是商业创新上，都在显现了重要的战略地位。”

他表示，此次为阿斯利康第三次参加中国国际进口博览会，参展面积达1000平方米。主要展品包括雾化安全屋、全息胸外科手术导航系统、五病五癌模拟移动筛查车、基层筛查小屋、未来诊所、智慧药房、计算机辅助非小细胞肺癌PD-L1判读软件、人工智能辅助消化内镜检查质控系统和消化病理AI辅助诊断技术、ACR肾损自助筛查机和腹膜透析慢管系统等。

“本届进博会，我们以‘深化中国承诺，创领未来医疗’为主题，以中国总部加五大区域总部为主线，展示不断加码中国市场，进一步推动医疗全产业链的深度融合，激活区域创新实力，助力中国经济长期平稳发展的承诺。”王磊说。

“除进一步扩大在医疗器械及医疗保健展区的展台面积，我们今年还亮相公共卫生防疫专区，以此展示阿斯利康在抗击新冠肺炎疫情过程中的责任担当，践行我们作为跨国药企所肩负的企业社会责任。”王磊表示。

他还介绍，除进博会展台的展示之外，阿斯利康也在进博会现场举办多项活动，持续为中国患者引进亟需的高品质创新药物，并加码本土研发，提升中国研发实力。同时，还将公布全球医疗产业基金的最新进展，并宣布与多个战略合作伙伴达成的最新合作意向，共同探索医疗创新合作模式，让医疗创新成果服务更广大的患者。另外，国际生命科学创新园将在进博会上迎来更多海内外创新企业入驻，并吸引到更多合作伙伴。

搭乘进博会“快车” 将“中国健康创新”推向世界

“我们很荣幸可以连续三年参与进博会。如今，中国已成为阿斯利康全球第二大市场以及重要的业务发展平台，进博会为我们提供了一个交流、展示、开展合作的开放性平台。”王磊表示，“在前两届进博会上，我们将高品质创新药物以及创新全病程管理解决方案带给了中国患者，今年我们也将继续展示最新成果、创新理念和持续投资中国的决心，并实践我们‘致力于成为中国最值得信赖的医疗合作伙伴’的承诺。”

王磊认为：“我们植根中国27年，见证并深切感受到中国政府在政策上和市场环境上给予跨国公司的优惠政策、人才、资源的多方面支持，为跨国企业扎根中国的长期发展创造了更好的有利环境。”

“中国政府对健康创新的持续重视，也为医疗企业的创新与发展带来了诸多机遇。陆续出台的优惠政策吸引了更多海内外具有创新研发实力的医疗创新企业扎根中国，也为我们提升本土研发实力以及打造健康创新生态圈，提供了强有力的支持。未来，我们将持续投资中国，为中国患者带来更多亟需的创新药物和前沿的健康创新成果。”

另外，王磊提出：“在新冠疫情全球持续蔓延的特殊时期，上海能够在线下举办进博会这样的国际大型会展，展示出了政府对于中国‘战’疫成果的信心和高水平组织能力，也进一步对外传递了中国坚持对外开放、坚定支持贸易自由化和经济全球化、加强与世界的交流合作、共享经贸发展成果的重要信息。”

“中国面对新冠疫情的快速反应和成功的疫情防控，以及中国经济在疫情期间展现出的极强韧性，也证明了疫情对经济的影响是暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面。”王磊相信，本进博会将继续提供一个交流、展示、开展合作的开放性平台。阿斯利康十分期待搭乘进博会“快车”，加速将全球创新智慧汇聚中国，同时将“中国健康创新”推向全球，造福世界。

中国医疗健康产业蓬勃发展 未来将持续布局

“作为最早进入中国的外资药企之一，我们见证了中国医疗健康产业的蓬勃发展。中国政府将人民健康事业放在了越来越重要的位置，大大激励了本土研发实力，最终推动医药行业创新，服务更多患者。”王磊表示。

他还认为：“随着经济的迅速发展及人口老龄化趋势，中国对于创新药物和医疗服务的需求将与日俱增。如今，中国患者的健康需求已经从优质药物上升为覆盖教育、筛查、诊断、治疗、随访、康复等所有环节的全病程疾病管理方案，5G、AI、物联网、大数据等高新技术与医疗领域的结合将成为大势所趋。同时，当前中国仍存在医疗资源分布不均的问题，如何推动分级诊疗系统的建立、实现优质医疗资源下沉也将是中国医药行业的重要议题。”

“我们也在持续投资布局中国市场，包括升级了上海现有的研发平台为全球研发中国中心，并建立了医疗人工智能创新中心，聚焦患者需求最迫切的疾病领域，提升中国在全球新药研发网络中的战略地位，发挥其在早期研发、全球准入、科研转化等领域的核心作用，助推更多本土及全球新药在中国进行早期研发及孵化。未来5年内，阿斯利康预计还将有55个新产品及新适应症在中国获批。”王磊表示。

“我们也将在北京、广州、无锡、杭州、成都建立区域总部，将我们的创新药物、全病程管理解决方案以及生命科学创新园的模式带到全国各地，持续与跨界合作伙伴共同打造一个开放、协作、全球化的创新健康生态圈，聚焦生命科学全周期和患者的全病程管理需求，汇聚全球智慧，推动中国本土创新孵化，造福更多患者，助力‘健康中国2030’早日实现。”王磊说。

跨国企业应发挥桥梁作用 加强中国与世界健康行业互联互通

最后，王磊还提出：“如今，中国患者对高品质创新药物以及覆盖全病程的诊疗一体化全病程管理解决方案的需求与日俱增，医药创新对于实现健康中国的目标而言至关重要。随着近年来5G、AI、物联网、大数据等高新技术的涌现和飞速发展，将大力推动优质医疗资源的下沉，缓解医疗资源分配不均的问题，并为患者提供个体化的诊疗方案及健康管理服务。”

王磊认为，跨国制药企业应充分发挥桥梁作用，利用自身的全球网络资源，加强中国与世界健康行业的互联互通。

他说：“我们汇聚全球创新智慧，在中国本土进行创新孵化——我们与无锡政府合作共建的无锡国际生命科学创新园已吸引了来自海内外的20余家企业入驻，聚焦癌症早筛、肿瘤基因检测、AI诊断等行业创新热点，在园区内开展多样化的前沿学科领域探索。”

“此外，我们也致力于助推中国创新走向全球。与我们携手打造创新诊疗一体化全病程管理解决方案的合作伙伴已经超过300家，其中不乏优秀的本土创新企业。14项创新诊疗一体化全病程管理解决方案，不仅在全国4300家医院广泛落地，部分方案更是率先走出国门。作为一家真正本土化的跨国药企，我们不仅希望能够助推中国健康行业的发展，更希望助推中国创新走向世界，进一步增强中国市场在全球健康产业中的重要作用。”王磊总结说。