阿斯利康与广东省医学会、南方医院签署战略合作

2019年11月7日，在第二届中国国际进口博览会上，广东省医学会、南方医科大学南方医院与阿斯利康中国签署战略合作协议，广东省医学会将南方医科大学南方医院在建立智慧医院中的成功经验总结并与阿斯利康“以患者为中心”的创新诊疗一体化方案充分结合，汇聚全球创新，落地南方医院试点，总结并推广至广东全省，帮助患者获得更佳的治疗体验。

据了解，合作三方将以区域龙头医院的应用为基础，以“帮助患者获得更佳的治疗效果”为出发点，探索产学研医多方合作模式；全面推动建设基于健康物联网技术支撑的疾病创新诊疗一体化方案，解决各疾病领域诊疗中医护以及患者的难点、创新点；共同在远程医疗、智慧筛查、智慧物联、人工智能等医疗信息化建设中寻求合作；最终总结建立可复制、可推广的经验，共同研究开创具有新时代特征的健康医疗发展战略及商业模式，助力健康中国建设。

签约仪式由郑州大学第一附属医院刘章锁院长主持，他在仪式上分享了郑大一附院目前的创新项目落地情况。刘章锁表示：“医院正在与阿斯利康合作全病程诊疗一体化方案，部分项目已经落地并造福了许多患者，不久会有更多的项目落地郑大一附院。”

南方医科大学南方医院朱宏书记指出：“创新全病程一体化诊疗作为一个发展的大方向，符合大型综合性公立医院高质高效的发展要求，我们希望通过与阿斯利康合作开展慢病管理、肿瘤筛查、数字病理等全病程一体化诊疗方案的落地实践，打造健康物联网示范样板，为‘健康中国’探索一条新的路径。”

阿斯利康总经理赖明隆表示：“阿斯利康将继续深耕中国市场，坚定跟随中国公共医疗改革的脚步，通过深化与中国公立医院的合作，进一步落实创新诊疗一体化方案，推动中国公立医院医疗服务体系的提升，实现我们致力于成为中国医院最值得信赖的合作伙伴的承诺，助力实现‘健康中国2030’的目标。”据介绍，目前阿斯利康已配套建立十四个诊疗一体化方案。

南方医科大学南方医院党委书记朱宏、南方医科大学南方医院副院长曹瑞、阿斯利康中国总经理赖明隆、阿斯利康中国副总裁、企业事务及市场准入部负责人黄彬，出席并见证了签约仪式。