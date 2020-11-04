黄诚：术后辅助治疗改善III期肺癌患者生存

“非小细胞肺癌分为早期、局部晚期和晚期。目前，Ⅲ期非小细胞肺癌术后辅助治疗的选择与治疗策略争议较大。临床研究结果表明，术后辅助治疗对于Ⅱ期和Ⅲ期非小细胞肺癌的治疗，有显著差异，特别是对Ⅲ期非小细胞肺癌。”近日，福建省肿瘤医院内科肿瘤首席专家黄诚就术后辅助治疗的选择与治疗决策分享了自己的专业见解。

黄诚解释说，从接受术后辅助治疗的结果来看，其在Ⅲ A期非小细胞肺癌的治疗价值是比较有意义的。Ⅲ A期患者术后辅助治疗如何选择，是值得讨论的一个问题，也是争议最大的一个问题。虽然，化疗作为其术后辅助治疗的策略已经得到充分的证实，但对于Ⅲ A期（T4N0～1）的患者，比如病灶累积到胸膜、近端气管或者纵隔的，大多数专家推荐患者在接受诱导化疗后，再进行手术，对于术后是不是要进一步辅助治疗，仍有争议，特别是对于术后的放射治疗问题，争议还是较大的。

黄诚称，近几年，随着精准诊疗的进一步进展，关于Ⅲ期非小细胞肺癌的EGFR突变阳性患者，即有驱动基因阳性的患者的术后辅助治疗问题也引起了越来越多的关注。中国抗癌协会肺癌专委员会在制定专家共识之前，征求了很多专家的意见。基于“ADJUVANT”和”CTONG1104”两个临床研究的数据，约51.9%的专家推荐，Ⅲ期EGFR突变非小细胞肺癌接受术后辅助EGFR-TKI靶向治疗。且绝大多数专家认为，用药不要少于2年。