专家：儿童青少年脊柱侧弯常见9大认识误区

对于青少年脊柱侧弯的认识，是否存在误区？

北京大学人民医院主任医师刘海鹰表示，很多家长对于青少年脊柱侧弯的认识有很多误区，可以总结为9个方面。

第一，生活中有好多姿势站立不对、两侧椎旁肌发育不对称者，不能一看肌肉不对称就说是侧弯。

第二，弯曲程度和肌肉紧张度、姿势、习惯等都有关系，当Cobb角超过10°才定义为脊柱侧弯。不能一看X线弯了就说是脊柱侧弯，要进行综合判断。

第三，家长都认为脊柱侧弯患病率比较低，其实患病率整体来说远高于大家的认知。

第四，脊柱侧弯不是单纯往一边侧弯，实际上它是一种三维畸形，从矢状位也就是侧面看也有畸形，或者是椎体旋转。现在通过3D打印、CT三维重建模型可以更直观，严重的就跟拧麻花似的。

第五，脊柱侧弯不是单纯骨科病，有些情况下还合并脊髓空洞、神经纤维瘤病、马凡综合症和以及其他内分泌代谢疾病等。

第六，发生了脊柱侧弯不等于不要锻炼。实际上相对轻一点的侧弯，尤其是青少年，还是鼓励进行锻炼，特别是游泳这种整体肌肉平衡的锻炼非常有益。

第七，还有家长认为等孩子长大了就好了，实际上0-10岁之间和青春期是发育最快的时候，也是侧弯度数增长最快的时候，尤其是对女孩子，如果这个阶段不进行有效的干预、预防，就会错失良机，到最后如果出现重度畸形，做手术也会有更大风险，对孩子的影响也特别大。

第八，追求矫正得越直越好也不对，在安全的前提下，矫正到可以接受的程度就可以了，矫正得直了反而可能刺激神经，孩子最后瘫了。

第九，还有的认为手术一次一劳永逸，实际上对一些重病人还要做术前牵引。关键是青少年还在发育，治疗时需要充分考虑到发育和矫正的关系。

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