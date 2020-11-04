专家：儿童青少年脊柱侧弯综合防控需各方共同努力
如何做好儿童青少年脊柱侧弯综合防控？
北京市疾控中心主任医师郭欣表示，脊柱侧弯防控工作是一项系统性工程，离不开方方面面的努力，除了学校和家庭，全社会都应当行动起来，努力创建“学生—家庭—学校—教育—卫生—体育”多位一体的学生脊柱弯曲异常综合防控体系。如何让学生能够重视脊柱侧弯异常的重要性，让家长和老师学会用简单的方法去早发现、早控制至关重要。
首先，做好健康教育和宣传引导。要提高师生、家长的健康意识、健康技能，清楚脊柱侧弯的相关知识后，才能在平时的日常学习生活中提醒孩子们注意这些细节问题，提醒孩子们养成自我健康意识。
其次，要做好相关标准的制修订和普及工作，做好家校联动。家长要了解相关健康知识，掌握健康技能，履行保护学生健康的职责。家长也应积极参与并且密切配合学校开展有关工作，比如重点人群关爱行动，家长也要主动了解每年的学生健康监测结果，要求学校及时反馈给家长。同时家长也要深入去了解和积极参与学校开展的脊柱弯曲异常防控行动。
最后，要做好多位一体的综合防控，卫教、卫体有效联动，早期发现、及时矫治。在脊柱侧弯异常的防控工作中，要实时对高危或重点人群进行特殊人群的关爱，进行个性化管理，整合医疗资源，医防结合，延缓疾病发展趋势，降低疾病发展危害。同时建议在学校体育与健康课程当中强化培养坐立行走姿势的内容，实践课通过加强队列练习训练等做好疾病的预防。
脊柱侧弯防控和其他学生常见病的防控是一个综合防控，都需要全社会多位一体、共同关注，才能把防控工作做好。
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