预防儿童青少年脊柱侧弯 学校和家长应该怎么做？

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儿童青少年脊柱侧弯高发或影响寿命 专家解读9大认识误区

人民网北京10月20日电（记者崔元苑）脊柱侧弯是危害儿童青少年健康的常见疾病之一。近年来，我国儿童青少年脊柱侧弯发生率呈明显上升趋势。从2019年开始，全国学生常见病和健康影响因素监测中把脊柱弯曲异常作为一个检测指标纳入其中，覆盖到全国400多个地级市达到，覆盖学生人群达到200多万人。

日前，人民网联合国家卫生健康委，邀请中国疾控中心学校卫生中心主任、北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军，北京大学人民医院主任医师刘海鹰，北京市疾控中心主任医师郭欣， 针对儿童青少年脊柱侧弯问题，科学普及相关知识加强预防与治疗，指导学校、公众、家庭、儿童青少年做好脊柱侧弯防控，进一步推动全社会行动起来，关注儿童青少年身体健康。

预防脊柱侧弯 学校和家长怎么做？

“在学校，对脊柱影响最直接的主要是两个方面，首先是学生课桌椅的配备。”郭欣指出，国家标准学校课桌椅功能尺寸当中要求课桌椅有11个型号，能满足不同身高学生的需要，从1.13米至1.8米以上的孩子都应该有符合自己身高的课桌椅。课桌椅的配备要求学校根据当地学生中期至末期的身高组成比例去采购，确定各种大小、型号的课桌椅数量，这样才能保证按照同学的实际需要配备到每一个班级中。

“学校每学期都应当对学生的课桌椅高度进行个性化调整，保证每个孩子都能够使用到与自己身高相匹配的课桌椅。在实际当中，课桌椅的分配符合率达到80%以上，就判定该教室的课桌椅分配符合率是合格的，但还是希望学校能达到百分之百。”郭欣说。

同时，在调整的时候，可以根据学生对应同号的课桌和课椅相匹配，也可采用相邻两个型号大桌与小椅相匹配。“比如一个1.75米的学生，身高是属于1号，可以选择1号的桌子和1号的椅子，也可以选择1号的桌子和2号的椅子，这样可以在孩子的生长发育中给下肢更大的空间，因为孩子的下肢可能更长一些。所以我们在调整的时候也可以选择不同型号的课桌椅进行搭配，这是需要提醒学校注意的。” 郭欣说。

郭欣提醒说，在课桌椅的排列方面应当符合中小学校设计规范的要求，比如学生课桌椅的排距不宜小于0.9米，最前排课桌椅的前沿与前方黑板的水平距离不小于2.2米，最后排课桌后沿与前方黑板的水平距离不应当大于8米，中学不应当大于9米，最后排课桌后沿与后排家具或墙壁的净距离不应小于1米。课桌的宽度是0.6米，学生两肘之间的宽度是0.7—0.8米之间，为了保证正确的读写姿势，教室纵向走道的宽度不应小于0.6米，沿墙设置的课桌的端部与墙面的净距离不应当小于0.15米，这些细节的要求和标准需要学校认真对待做好。

“这既需要学校自查，也需要各级疾控中心和监督部门有针对性地深入校园开展技术指导和监督，及时发现问题，督促学校改进促进学生健康。”郭欣表示。

对家长，郭欣建议，首先应当培养孩子自我健康管理的意识，家长和孩子一起培养健康生活技能。家长可以通过记学生健康管理日记，给孩子脊柱外观定期拍照记录，通过对比直观地发现孩子脊柱发育方面的问题，以便早发现，早治疗。

二是家长要提醒孩子保持正确的姿势——坐姿、站姿、走路的步态等。比如写作业时不翘“二郎腿”等，对脊柱侧弯的防控也是非常重要的。

三是在家庭中也要给孩子配备与身高相匹配的桌椅。做作业时，每隔40分钟要站起来活动10分钟。

四是加强体育锻炼，陪孩子一起进行游泳、打球、吊单杠锻炼。脊柱弯曲最主要的问题就是缺乏体育锻炼，腰背肌力小是脊柱侧弯的根本原因之一。

最后是孩子的床不应该过软，枕头不应过高，尽量选择双肩包，同时要多晒太阳，多吃含钙食品。

发生脊柱侧弯 应该如何矫治？

刘海鹰介绍说，脊柱侧弯除了手术治疗以外，其他非手术治疗手段也不少。但真正比较公认有效的还是支具治疗。当然支具治疗有适应症。

“对于大部分轻度侧弯的孩子，通过形体、游泳等锻炼能起到很好的控制和矫正作用。特别是在10-14岁发育高峰的时候，必须进行更强化、规律的锻炼，来遏制疾病的进一步发展，因为这个时间段是身体发育最快的时候，也是侧弯进展最快的时候。”刘海鹰说。

马军同时指出：“从目前筛查来看，80%多的脊柱侧弯都是比较轻的，也就是姿势性的，在专业医生的指导下，通过运动或者姿势的矫正，都是能够解决的。只有百分之十几需要支具来进行矫治，百分之一左右到了需要通过手术来矫正的程度。所以，通过体育锻炼或者运动来进行预防和矫治脊柱侧弯是非常有效的。”

“对于侧弯Cobb角小于25度的，可以做以上锻炼和密切随访观察；如果侧弯Cobb角25-40度，就得用支具治疗，家长必须严格监督，甚至全天候都要戴，渡过青春期侧弯进展爆发期。当然还要每半年或者9个月复查X光片。”刘海鹰称。

“近年来脊柱外科手术的精准化治疗也有很大提高，包括内固定材料的提高。”刘海鹰称，对于0-10岁的早发性脊柱侧弯，因为孩子还在发育，如果通过融合手术给定型了，而前方的椎体还在发育，就会出现“曲轴现象”。对于这类孩子的治疗现在主张用生长棒技术，一次性先把两端撑开，不需要完全矫正，随着生长发育，半年撑开一次，中间有个小口可以调节长度，但是这种要撑开好多次，术中反复切开。尽管目前的手术技术也有一定进展，但还是做到早期发现、早期治疗、早期预防更重要，而且真正确诊了以后，还是得听从专科医生的医嘱，坚持治疗。

儿童青少年脊柱侧弯综合防控 需各方共同努力

“脊柱侧弯防控工作是一项系统性工程，离不开方方面面的努力，除了学校和家庭，全社会都应当行动起来，努力创建‘学生-家庭-学校-教育-卫生-体育’多位一体的学生脊柱弯曲异常综合防控体系。”郭欣表示，如何让学生能够重视脊柱侧弯异常，让家长和老师学会用简单的方法去早发现、早控制至关重要。

郭欣建议，要做好健康教育和宣传引导。首先要提高师生家长的健康意识、健康技能，在平时的日常学习生活当中去提醒孩子们注意这些细节的问题，提醒孩子们养成自我健康意识。

“要做好相关标准的制修订和普及工作，做好家校联动。家长要了解相关健康知识，掌握健康技能，履行保护学生健康的职责。家长也应积极参与并且密切配合学校开展有关工作，比如重点人群关爱行动，家长也要主动了解每年的学生健康监测结果，要求学校及时反馈给家长。同时家长也要深入去了解和积极参与学校开展的脊柱弯曲异常防控行动。”郭欣说。

“要做好多位一体的综合防控，卫教、卫体有效联动，早期发现、及时矫治。在防控工作中，要实时对高危或重点人群进行特殊人群的关爱，进行个性化管理，整合医疗资源，医防结合，缓疾病发展的趋势，降低疾病发展的危害。同时建议学校体育与健康课程当中强化培养坐立行走姿势的内容，实践课中通过加强队列练习训练等做好疾病预防。”郭欣说。