专家：家长可通过“四横一竖”早发现脊柱侧弯

如何判断儿童青少年脊柱侧弯？

北京大学人民医院主任医师刘海鹰表示，脊柱侧弯对儿童青少年的危害特别大，除了脊柱外形及功能肯定会造成影响，还会对神经系统造成损害，对脊髓压迫造成无法行走。还能造成心肺功能异常，进而影响寿命。最后还可能对患儿造成心理和精神方面的问题。

刘海鹰提醒，脊柱侧弯还是要早发现、早诊断。他建议，除了孩子自己观察肩膀的形态以外，对于家长来说，可以通过“四横一竖”的方法对孩子进行检查。看孩子的后背是不是对称的，看两个肩膀是不是等高，两个肩胛骨下角是不是等高，两个腰窝是不是对称，还有骨盆两侧髂嵴高度是不是一致。

“除了这种外观观察，很重要的一个检查就是‘前屈实验’——脚跟并拢，双腿伸直，躯干前屈90度，双手合十，上肢垂直于地面。如果有脊柱变形，会出现两边高度不对称，在医学上叫‘剃刀背畸形’。家长可以经常让孩子去做这个动作自行检测。”刘海鹰说。

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