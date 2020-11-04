银屑病冬季易复发  治疗“三不”须知道

10月29日是“世界银屑病日”。银屑病俗称“牛皮癣”，是免疫介导的多基因遗传学皮肤病，外伤、感染及药物均可诱导易感患者发病。武警广东省总队医院皮肤科王笑宇主任介绍，银屑病冬季很容易复发或加重，治疗一定要规范。

银屑病典型的临床表现为鳞屑性红斑或斑块，局限或广泛分布，临床分为寻常型、关节病型、脓疱型及红皮病型，以寻常型最多见。我国患者北方多于南方，王笑宇介绍，在临床上，银屑病的规范治疗强调三“不”：

首先，不要随意乱用、滥用药物。银屑病目前无法被治愈，需要终身治疗，治疗目的是发病期间控制病情。目前，银屑病治疗以药物治疗为主、物理治疗为辅向药物治疗与物理治疗并重转化。物理疗法（如窄波紫外线疗法、准分子激光疗法等）正受到越来越多的关注。

其次，不要频繁更换医生，银屑病有进行期、静止期、退行期等不同阶段，接受治疗后有相应变化，不同时间节点需要不同药物，因此需要医生定期随访。

最后，不要轻信“秘方偏方”，千万不要轻信“特效药”“一次治愈，永不复发”等虚假宣传。

而在日常生活中，王笑宇建议注意如下两点：

1.饮食：清淡不油腻，营养易消化，多吃鸡蛋、瘦肉、牛奶、豆浆等补充蛋白质，多喝水、多饮绿茶，忌辛辣刺激，如大蒜、姜葱、烟酒、海鱼、虾蟹、牛羊肉、香菇，油炸、煎炒类如烤鸭、烟熏鱼肉、花生、瓜子。

2.保持皮肤清洁，防止皮肤干燥。不可过度搔抓皮损，不可用浴巾大力搓擦，水温不宜过高，洗后使用滋润皮肤的护肤品。睡眠需要规律，保持适量的运动。（全媒体记者张青梅 通讯员田乃伟）