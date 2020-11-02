秋冬防疫不放松，怎么吃能增强免疫力？食谱推荐！

编者按：秋冬是呼吸道疾病高发季节，存在新冠和流感叠加流行风险，此时增强免疫力很重要！今天，小编就和大家聊聊怎么吃才能增强免疫力。

1.保持健康的一日3餐

要保持生活规律，正常睡眠，不能熬夜，要保持健康的一日三餐。专家说，想保住抵抗力，必须吃三餐，不能去减餐，早、中、晚餐都要吃。

2.每天要保证4大类食物

每天要保证四大类食物。粮食类；蔬菜水果类；优质蛋白质食物类；油脂类。

3.每天要保证12种以上食物

每天至少要吃12种食物以上，这样的营养能够帮你提高抵抗力的水平。

4.一周至少要吃25种以上食物

每天吃的四类食物中，粮食类也就是谷薯类至少吃三两以上的粮食，不超过一斤左右的主食，这在一天中就是3-10两的主食。当然这是指的细粮或者是粗粮，大米、白面等食材，再配合一部分的谷薯类，就是像红薯、山药、芋头以及土豆等这些食材，就是我们所说的粮食类。

第二类就是蔬菜水果类，每天应该吃到一斤到两斤，能够达到满足营养的基础需求。既补充了充足的维生素又能吃上所需的膳食纤维。

第三个就是要把好东西吃到位，也就是肉、蛋、奶、豆制品，其中每天肉至少要吃到2两到3两，蛋吃1到2个，奶喝1到2袋，再吃一点豆腐，就构成了增强体质，增强抵抗力的优质蛋白质组合。

最后要有一点点油脂做保护，每天2~3勺油。

食谱推荐：

太子参三花茶

材料：太子参10克，金银花10克，木棉花10克，鸡蛋花10克，神曲3克，山楂10克。

烹调方法：加水3碗，水开后煎煮20分钟（可加少许白砂糖一起煮），静置10分钟后，去渣取汁。

用法：1岁以下儿童，每次30毫升，每天2次；1岁~3岁儿童，每次50毫升，每天2次；3岁~6岁儿童，每次100毫升每天2次；7岁~14岁，每次150毫升，每天2次，连服三天。

功效：健脾化湿，清热消滞。太子参健脾益气而不温燥，补益肺脾；木棉花、鸡蛋花为岭南道地药材，清热祛湿不伤正气；金银花清热解毒，山楂、神曲消食导滞助脾胃运化，防痰湿内生。这道茶口感良好，适合儿童防疫期间服用。

虫草花太子参煲鸡

材料：虫草花50g、干冬菇5朵、太子参20g、白术15g、淮山10g、陈皮1角、光鸡半只、杞子和姜适量（4人量）。

烹调方法：虫草花、干冬菇洗去沙尘，温水浸泡发开。太子参、白术、淮山、杞子、陈皮冲洗。鸡去皮斩件，飞水。所有材料放入汤煲内，加水2升，武火煮沸后改文火，煲约1小时，食盐调味即可。

功效：益气健脾、增强免疫力。

推荐理由：一般人群及儿童都可以使用

点评：强壮体魄是对抗疾病的后盾，这里介绍一款提高免疫力的汤水。菌类所含的多糖，具有调节免疫力和抗疲劳等功效，如汤中用到的虫草花的虫草多糖、冬菇所含的香菇多糖。汤里还添加了益气健脾生津的太子参、白术、山药，调节后天之本脾胃之功能。肉类选择性温的鸡肉。本汤平性稍温，一般人群及儿童都可以食用，高尿酸血症及痛风者慎用。

芦笋百合炒带子

材料：芦笋250克，鲜百合、马蹄各2只，鲜带子肉8只，大蒜2瓣，适量调味品。

做法：将芦笋洗净斜刀切小段；马蹄削皮，洗净、切片；将两种食材放入锅内水煮至八成熟后捞起；带子肉洗净切成两半；大蒜切片；在热锅内加入花生油、大蒜片、带子肉炒至八成熟再加入芦笋、马蹄翻炒至熟，适当调味即可。

特点：健脾开胃、清热利湿、滋阴润肺、清心安神。

韭菜炒河虾

材料：韭菜500克，鲜河虾300克（若用干品则100~150克，先泡好）。

做法：韭菜洗净，切段；花生油起锅，将河虾爆炒1分钟，加入韭菜炒熟，调味即可。

特点：补肾壮阳，健胃补气，散瘀解毒，不过体质燥热、阴虚火旺者要少食慎食。

金菇木耳蒸土鸡

材料：黄雌鸡1只（约1250克），金针菜100克，香菇8只，黑木耳100克，红枣3枚，生姜、香葱、调味品适量。

做法：鸡宰杀去羽毛及内脏，洗净、斩小块，用少许淀粉、花生油、酱油拌匀；金针菜、黑木耳、香菇分别用温水泡开，去除硬梗，洗净；红枣劈开，去核，切碎；生姜洗净，切片；香葱洗净，切段；将所有备好食材置于蒸盘内，隔水蒸熟，精盐调味即可。

特点：健脾益肺，补气益血。（人民健康网综合自光明网、广州日报）