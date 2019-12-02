美食家食谱：酱爆猪肝
原料: 猪肝400克，青椒1个，香葱、姜、蒜、盐、糖、豆瓣酱、黄酒、干淀粉、香醋、食用油适量。
做法：1.将猪肝切薄片，清洗干净血水；2.蒜切蒜末，香葱切小段，姜切细丝，青椒去籽去蒂去白色筋膜，用手掰成小块。3.将切好的猪肝片放入容器中，加入黄酒、盐、干淀粉，一部分切好的蒜末，一部分切好的姜丝，加入油，抓匀，腌15分钟。4.腌好的猪肝会出一些水，把猪肝放入滤网中过滤掉水，保持猪肝的干爽。5. 锅中倒入油，油热后，大火，放入猪肝，快速炒至变色，变熟，盛出。5.锅清洗干净后，再倒入少许油，油热后，放入剩余的蒜末、姜丝，炒香后，继续小火，炒豆瓣酱，接着放入炒好的猪肝、葱段、青椒，放入糖、香醋，炒匀即可。
提醒：用小火把豆瓣酱炒香，不要留有生酱味。▲（著名厨房美食专家 文 怡）
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