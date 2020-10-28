国家药品监督管理局药品审评中心公示：泰德制药1类新药获批临床

10月26日，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）公示，泰德制药1类新药TDI01片获得临床试验默示许可，拟开发用于治疗特发性肺纤维化（IPF）。

据泰德制药相关负责人介绍，TDI01是一款全新靶点ROCK2高选择性抑制剂，临床上拟开发适应症包括非酒精性脂肪肝炎（NASH）和肺纤维化。

专家介绍，纤维化是由于损伤或长期炎症而形成的纤维结缔组织或瘢痕组织，它在肝、肺和肾中均有出现。肌体对损伤的应答涉及多种细胞的肌动蛋白细胞骨架的重组，而肌动蛋白丝的组装和肌动球蛋白的收缩则由ROCK家族蛋白质（包括ROCK1和ROCK2）指导调控。