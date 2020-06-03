北京泰德制药姜媛媛获北京市三八红旗奖章

在近日公布的《关于表彰北京市三八红旗奖章和三八红旗集体的决定》中，北京泰德制药股份有限公司（以下简称泰德制药）研发中心创新药部高级研究员姜媛媛荣获北京市三八红旗奖章。

姜媛媛博士致力于新药研发工作，她于2015年加入泰德制药，聚焦呼吸疾病领域重大临床需求，重点围绕肺纤维化、难治性咳嗽、肺炎、耐药性肺癌等疾病，搭建多个关键技术平台，引进和培养高端人才，促进呼吸疾病领域新药研发的快速发展。

截至目前，姜媛媛团队已成功搭建新药研发早期药物发现、成药性评价、原料制剂生产、质量控制等多个关键技术平台；同时顺利开展与国内外顶尖的科研院所联合培养高端新药研发人才。创新团队已从2015年2人不断发展壮大至目前的40多人。

姜媛媛团队的TDI01研发项目于2018年度获得国家重大新药创制支持。TDI01项目目前正在准备国内I期临床试验申请。 此外，姜媛媛团队陆续又开展了治疗慢性咳嗽TDI06项目、慢性疼痛TDI05项目和多个肺癌和晚期实体肿瘤1类新药项目等呼吸疾病领域的新药研发。目前项目均取得了阶段性成果。