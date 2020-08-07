新冠相关治疗用药拟入医保药品目录

北京青年报记者昨日从国家医保局获悉，《2020年国家医保药品目录调整工作方案》进入征求意见阶段，与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药拟纳入2020年药品目录拟新增药品范围。

征求意见稿明确，以下7类药品可以纳入2020年药品目录拟新增药品范围：与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药；纳入《国家基本药物目录（2018年版）》的药品；纳入临床急需境外新药名单、鼓励仿制药品目录或鼓励研发申报儿童药品清单，且于2019年12月31日前经国家药监部门批准上市的药品；第二批国家组织药品集中采购中选药品；2015年1月1日至2019年12月31日期间，经国家药监部门按新药注册申请程序批准上市的药品（包括新活性成分、新剂型）；2015年1月1日至2019年12月31日期间，根据临床试验结果向国家药监部门补充申请并获得批准，适应症、功能主治等发生重大变化的药品；2019年12月31日前，进入5个（含）以上省级最新版医保药品目录的药品。主要活性成分被列入《第一批国家重点监控合理用药药品目录》的除外。

预计今年11月至12月公布药品目录调整结果，发布新版药品目录，同步明确管理和落实要求。（记者 解丽）