北京泰德制药与英矽智能签署“AI辅助抗癌药开发计划案”

3月17日，中国生物制药有限公司旗下的北京泰德制药股份有限公司（北京泰德制药）携手人工智能公司英矽智能共同签署“AI辅助抗癌药开发计划案”，启动战略联盟合作。

正大制药集团的上市公司中国生物制药有限公司董事会主席谢其润表示：“这是正大制药集团旗下药企二度与英矽智能展开合作，我们预见AI技术应用于药物发现和医疗保健领域巨大的发展潜力，因此将会在AI辅助药物开发方面投入更多资金”。

英矽智能首席执行长亚历克斯扎?沃洛科夫博士对于双方的合作也感到相当振奋，他表示：“我们的合作朝向共同目标前进，协力寻找治愈癌症的方式，透过双方的优势与资源整合，相信战胜癌症指日可待”。

据悉，北京泰德制药将在此次合作中扮演领头羊的角色，英矽智能将建构全新深度学习模型，针对潜在靶点设计小分子抗癌药。