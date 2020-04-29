中国智造的时代，中国制药的崛起

日前，一则新闻引起了广泛关注 ----- 恒瑞医药与韩国CrystalGenomics Inc.公司签署协议，同意将恒瑞自主研发生产的PD-1单抗卡瑞利珠单抗许可给CG公司，在韩国进行临床开发、注册和市场销售。而在我们既往的印象中，在高科技生物制药领域，中国似乎一直是一个单向的药品输入国，而在今天，恒瑞的生物单抗药品被国外公司高价反向引入海外市场，这背后有着怎样的意义呢？

中国是制造大国,“made in China（中国智造）”在全球都是认知度极高的“标签“。曾经我们说起中国制造，不免关联“便宜”、”“低品质”、“仿制”……我们也许忘了远古时代中国有“四大发明”，我们也许淡忘了中国人的创造力，取而代之的是“仿制大国”和“代工厂”。

建国70载，中国的发展如何？住房、饮食、就业，这些我们看得见摸得着的变化，是祖国发展的最好缩影。我们仿佛经历了一场“穿越”，不经意间，中国制造逐步迈向中国智造。

而在制药领域，过去几十年，我国的确是仿制药大国，这是普遍认知也是不争的事实，截止2017年近17万个药品批号中，95%以上都是仿制药，既往自主创新的落后，也一定程度上带来了《我不是药神》似的悲剧。此外，我们近年也经历了某些进口特效肿瘤药药因外企供应计划问题而导致断供，中断了中国肿瘤患者的治疗。要想突破这种被外国企业“掐住脖子”的窘境，让国人的健康由我们自己掌握，推动中国制药企业自主创新，让“中国制药”成为中国百姓健康的守门人，才是根本的解决之道。

幸运的是，如开篇所展现的一角，我们看到了民族制药的巨大改变。

2014年，恒瑞医药阿帕替尼上市，是国产创新抗癌药物。

2018年，恒瑞医药深耕十年的重磅产品吡咯替尼上市，以明显的优势拿下晚期HER2阳性乳腺癌适应症。

2019年，更是恒瑞进击的一年。PD-1单抗带来了肿瘤治疗的革命，这一次，民族制药企业与国外企业站在了同一起跑线。去年5月，恒瑞PD-1单抗卡瑞利珠单抗获批上市，用于治疗复发/难治性霍奇金淋巴瘤，不仅在上市时间上紧跟同类产品，更在适应症扩展上超越其他PD-1单抗。今年3月，卡瑞利珠单抗获批晚期肝癌适应症，成为了国内唯一拥有肝癌适应症的PD-1单抗，将曾经的外企领跑者甩在了身后。除此之外，卡瑞利珠单抗将于今年下半年相继获批肺癌、食管癌适应症，必将造福更多中国患者。

也正是看到了这样优秀的中国创新药品品质，韩国公司才会积极将卡瑞利珠单抗引入国外市场。恒瑞研发的PD-1不但在国内获得了广泛认可，同样也在国外的医院里，救治着越来越多的国外患者。

今天我们说起Made in China，更多的是品质、情怀和底气，中国制药企业起步晚，它曾经一穷二白、落后低迷，但如今民族制药企业快速崛起，有着赶超国际品质的产品，这令我们倍感踏实和自豪。我们经历了缺医少药的年代、挣扎于有医乏药的年代，奋斗于有医有药的年代，如今的中国制药，不仅值得国人信赖，也赢得了国际声誉！