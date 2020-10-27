拜耳收购AskBio扩大细胞和基因疗法的创新基础

拜耳公司今日宣布收购Asklepios BioPharmaceutical, Inc. （AskBio）。

“本着‘科技创造美好生活’的目标，我们致力于通过创新为患者带来显著改善。”拜耳管理委员会主席沃纳·保曼表示，“通过此次收购，拜耳推进了处于突破性科学前沿的细胞和基因治疗平台的建立，为预防甚至治愈由基因缺陷引起的疾病做出贡献，并进一步推动公司的未来增长。”

“作为公司战略的一部分，我们正在创建包括细胞和基因疗法在内的新治疗平台。” 拜耳集团管理委员会成员，拜耳处方药事业部全球总裁Stefan Oelrich表示，“作为快速发展的基因治疗领域的新兴领导者，AskBio的专业知识和研发产品组合可以支持我们为患者建立高度创新的治疗方案，并将进一步强化我们的产品组合。我们希望帮助医疗需求尚未得到满足的患者，并期待与AskBio团队携手共进。”

AskBio首席科学官兼联合创始人Richard Jude Samulski博士表示：“我们在衣壳重组和启动子设计领域的创新，加上我们规模化的制造工艺，让我们能够为目前未得到充分治疗的患有更广泛疾病的患者提供基因治疗解决方案。”AskBio首席执行官兼联合创始人Sheila Mikhail 表示：“凭借拜耳的全球影响力和转化医学专业知识，尤其是在通路疾病领域，我们将科学进步与对患者的承诺相结合，同时保留AskBio的独立结构，拜耳和AskBio将加速推动基因疗法的发展，造福更多患者。”