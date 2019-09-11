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拜耳公布数据支持艾力雅在湿性AMD治疗和延长给药方案

2019年09月11日16:24 来源：新华网

　　9月8日，第19届欧洲视网膜专家学会大会公布数据，支持对湿性年龄相关性黄斑变性（湿性AMD）患者使用艾力雅（阿柏西普眼内注射溶液）的主动治疗和延长（T&E）给药方案。这包括来自3b/4期ARIES研究的数据，以及就已发表的湿性AMD抗VEGF治疗药物阿柏西普或雷珠单抗随机临床试验的间接对比结果。

　　根据“治疗和延长”（T&E）给药方案，设定初始剂量后，临床医生可以根据患者的疾病治疗情况，逐渐延长或缩短注射给药间隔，即按照每个患者的个人需求调整治疗计划。拜耳公司眼科治疗领域医学事务负责人、副总裁Partick Bussfeld博士表示，“ARIES研究注射间隔的分布与之前的研究相似；超过一半的患者延长至12周或以上的注射间隔，多达三分之一的患者在104周时延长至16周的注射间隔。这可能让一些患者在第二年的治疗中只需要三次注射。”

　　湿性AMD是一种视网膜中央部位的疾病，如果不进行适当的持续治疗，它会迅速发展并导致永久性视力丧失。

(责编：王黔(实习生)、孙博洋)


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