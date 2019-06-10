拜耳与基石药业宣布开展评估瑞戈非尼与CS1001联合治疗的全球合作

6月10日，拜耳宣布已与基石药业开展以中国为重点的全球临床合作，评估其口服多激酶抑制剂瑞戈非尼（以VEGFR，FGFR，CSF1R等为作用靶点）与PD-L1单克隆抗体CS1001联合治疗包括胃癌等多种癌症的安全性、耐受性、药代动力学（PK）以及抗肿瘤活性。这是两家公司合作进行的首次全球概念性验证研究。基石药业将是此研究的发起者，拜耳将在整个临床试验项目中提供瑞戈非尼，双方将共同拥有临床试验中所产生的数据及相关知识产权。

北京大学肿瘤医院副院长沈琳教授说，“目前，晚期胃癌患者缺乏安全有效的治疗方法。临床前和临床证据表明，以VEGFR为作用靶点的多激酶抑制剂联合PD-1/PD-L1抗体能够产生协同抗肿瘤作用。希望这种联合治疗能为患有胃癌和其他严重癌症的患者提供一种新的治疗选择。”

拜耳处方药事业部高级副总裁，肿瘤开发负责人Scott Z. Fields博士介绍，“为寻找新的解决方案，填补仍然未被满足的治疗需求，多激酶抑制剂例如瑞戈非尼与检查点抑制剂联用是癌症治疗的一个发展趋势。希望通过这项全球的临床合作能够探索出瑞戈非尼联合CS1001治疗多种类型肿瘤的潜力。”

基石药业董事长兼首席执行官江宁军博士表示，“希望这种联合治疗方案能够补充两公司的产品管线，从而可以为患者开发出更好的肿瘤治疗方案。”

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