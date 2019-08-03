专家呼吁：应有条件允许开展细胞治疗研究

本报讯 （首席记者刘志勇）近日，中国临床肿瘤学会（CSCO）在京举行“2019年CSCO—罗氏肿瘤免疫学院”学术交流会。解放军总医院肿瘤中心主任焦顺昌表示，细胞治疗是介于传统药物和治疗技术之间的一种新的治疗手段，建议以相对宽容的态度开展监管，在完成临床前研究、确保基本安全性的情况下，在正式进入新药临床试验申报流程前，允许特定、少数医疗机构开展探索性研究。

焦顺昌表示，我国细胞免疫治疗曾在临床应用方面出现过问题，充分说明国家监管应更加全面和严谨，但不能因此完全否定细胞免疫治疗的临床研究价值。从目前国内细胞免疫治疗的临床研究现状看，我国正在努力进入世界前列，如我国正在进行的永生化DC-CTL技术、个体定制化的肿瘤新抗原特异性免疫治疗临床研究正在给肿瘤患者的长期生存带来希望，临床研究居于世界领先水平。希望国家给予一定宽松政策，支持细胞治疗合理合规地进行研究探索。

焦顺昌认为，从监管角度看，细胞治疗所用的细胞符合新药的特征；但从生产过程看，其与传统的化疗药物、分子靶向药物差别很大。因为细胞具有活性，是最基本的生命单位。细胞产品的生产也是个不断优化的过程，这与固定形态的药品有所区别。积极支持对细胞治疗产品的安全性、有效性进行初步临床研究探索，同时对细胞治疗生产流程、产品的质量控制不断优化，可以尽早让患者受益于新的治疗技术。

西安交通大学前沿科学技术研究院主任、北京惠大生物科技有限公司首席科学家邵永平、陆军军医大学附属新桥医院肿瘤科主任朱波等就免疫治疗前景进行了讨论。