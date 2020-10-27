10月24-26日，由中国老年学和老年医学学会主办，贺州市人民政府承办，广西老年学学会、广西旅游协会共同协办的中国（贺州）首届长寿产业经济发展峰会举行。

本次活动以“长寿产业经济助推区域经济转型升级”为主题，峰会汇聚长寿经济领域学术、科研、产业实践、社会公益、行业媒体以及国内外政府等多方资源，对国内外长寿产业发展现状、前沿科技、发展趋势等话题进行研讨和交流。旨在对我国长寿产业经济发展进行研判，全面解读和剖析我国长寿产业经济发展的现状和问题，交流和学习国内外先进的长寿科技进步、长寿管理经验和新兴业态，促进和提升我国新兴起的长寿产业经济水平。

峰会上，中国老年学和老年医学学会会长刘维林、中国人口福利基金会会长李金华等致辞，强调了助推区域经济转型升级的重要性，同时表达了他们为促进老龄化与经济协调发展等方面做出积极贡献的决心。

刘维林表示，贺州拥有中国十大“长寿地质带”的自然、生态、阳光、富硒土壤、气候以及多民族包容和谐人文条件，全域三县两区全部成为“长寿之乡”的我国第一个“全域长寿市”。近年来，贺州积极探索培育以健康长寿为主题，具有鲜明特色的健康长寿产业体系，为贺州高质量发展植入了新的动能支撑，也给广西大健康产业探索“贺州模式”和发挥“贺州价值”。学会将充分发挥自身学术优势、专家智库优势、社会资源优势，深入地研究长寿的内涵和外延，继续深入分析广西长寿的文化特征、经济特征、生态环境特征，探讨长寿经济对广西发展大健康产业的助力点和发展路径，为发挥“长寿”品牌资源优势提供智力支持和专业服务。

李金华提到：“广西将继续深化改革创新，注重产业联动，坚持扩大开放，推动经济‘健康增长’、创造社会‘健康财富’、提升人民‘健康福利’。”

活动上，中国老年学和老年医学学会副秘书长、长寿之乡事业部主任杨勇宣读贺州市八步区、平桂区申报“长寿之乡”的认定文件。随后，中国老年学和老年医学学会副会长、长寿之乡认定专家委员会主任、中国人民大学社会与人口学院教授姚远，宣读了贺州“全域长寿市”认定文件。

“全域长寿市”授牌环节，让贺州市又获得了一张崭新的城市名片。

和君集团高级合伙人、区域经济专家王晋发布《首届长寿产业经济发展峰会专家共识》，进一步向健康长寿领域“产政学研媒”和其他社会各界发布贺州在我国健康长寿时代的“新形象、新思路、新产业、新营商、新项目”。

中国科学院地理科学与资源研究所研究员、总规划师张义丰，北京中财国信产业数据技术研究院院长江濡山，中国银行研究院资深经济学家周景彤分别带来了以“长寿经济理念贯穿全域健康实践创新全过程”、“长寿产业的商业逻辑与盈利模式”和“积极应对我国老龄化加速的挑战”的主题演讲。