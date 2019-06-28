中国老年学会与首厚大家达成战略合作

活动现场

2019年6月27下午，中国老年学和老年医学学会与首厚大家战略合作签约及基地揭牌仪式暨等级照护区剪彩仪式在首厚大家（友谊健康社区）举办。

中国老年学和老年医学学会会长刘维林代表学会对“营养分会研究与实践基地”、“脑认知与健康分会研究与实践基地”的建立表示祝贺。他在致辞中表示：“随着中国老年学和老年医学学会与首厚大家的深度合作，我们将整合彼此的专家团队、工作团队、社区空间、老年客户等资源，优势互补，共建基地，协同发展。”

北京首厚大家运营总经理高峻松表示：“首厚大家的服务理念是‘独立+支援+干预’，帮助老年人改善生活方式。营养问题及认知问题一直是老龄化社会面临的巨大挑战。‘营养分会’与‘脑认知与健康分会’汇集了全国知名的专家，我们希望通过两大基地的建立，让首厚大家以更为开放的心态、更为开阔的视野为长者提供优质且专业的养老服务。”

刘维林与高峻松分别代表中国老年学和老年医学学会与首厚大家签署了战略合作协议。双方将依托各自的资源、经验、专业技术及团队为基础，在医养结合、机构养老、居家养老、健康管理、文化养老、老年心理学、老年人力资源开发、适老用品、养老行业人才培训等多方面进行广泛合作。对老龄产业发展、行业政策进行前瞻性、针对性研究，推进智库成果转化落地，为提升老年人生活与生命质量服务。

会议期间，双方也公布了战略合作的初期成果——成立“中国老年学和老年医学学会老年营养学研究与实践基地”和“中国老年学和老年医学学会脑认知与健康研究与实践基地”。据悉，之所以首先选择老年营养学和脑认知与健康两个领域建立研究与实践基地，在于目前社会大众对于这两个方面的误区和重视程度不足。

中国老年学和老年医学学会营养分会主任付萍做了“老年营养健康理念”的分享。她表示，对长者而言，护理非常重要，医疗非常重要，营养也同样非常重要。其不仅对身体健康方面，在对认知症的预防方面也是有很大的帮助。在不少老人看来，饮食清淡是远离“三高”等慢性病的法宝，但专家指出，老人饮食过于清淡反倒容易导致营养不良，给身体埋下诸多隐患。我们将从专业角度入手，帮助首厚大家建立老年人分级营养管理体系。

中国老年学和老年医学学会脑认知与健康分会总干事李鹤在分享中表示，纵观人类发展历史，最为显著地成就是医疗条件的逐步改善，人均寿命也因此不断延长。但目前仍有很多无法被攻克的疾病，例如阿尔兹海默病。脑认知与健康研究可以帮助我们探索造成大脑疾病发病机制，提高对大脑疾病的诊断、治疗、预防的能力，这对减轻社会负担、降低相关医疗成本至关重要。“中国老年学和老年医学学会脑认知与健康分会研究与实践基地”的成立可谓意义深远，对于凝聚专家学者及临床医生的学术力量和科研成果，促进全民脑健康水平提升都将起到重大作用。