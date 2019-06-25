“中国老年医学学会适老相关标准”新闻发布会举行

6月22日上午，“中国老年医学学会适老相关标准”新闻发布会在京举行。会上，中国老年医学学会会长范利发布了 “中国老年医学学会适老相关标准”，并就中国老年医学学会开展团体标准的制定修订、宣传推广等标准化建设的事宜进行了解答。

范利指出，目前，人口老龄化已经成为我国一个极为严峻的社会问题。正是在这样的一个背景下，中国老年医学学会依托自身学术优势，制定了“技术推动、标准先行”的应对人口结构老龄化的发展举措。

范利表示，经过近两年的调研、论证、研讨，首批制定了5个适老相关标准，经过国家标准委员会严格的审核批准后，在全国团体标准信息平台公示。这5个标准涉及老年照护、医养结合服务、适老营养配方食品等领域，5个标准互为依托，相互支撑，形成了健康医养的局部体系。可为社会企事业单位在老龄化事业发展中，提供标准及技术支持。

此外，关于标准的推广及应用问题，中国老年医学会表示，在政府主导下，学会和社会各界会加强合作，共同构建科学合理的健康医养标准化体系；就具体标准而言，学会也和国内相关企业初步达成了共同制定、优先应用、共同推广的战略合作。

“中国老年医学学会适老相关标准”由中国老年医学学会归口，医疗照护分会承担《老年照护师规范》的制定；老年医疗机构管理分会承担《老年友善服务规范》的制定；科技成果转化工作委员会和营养与食品安全分会共同承担《适老营养配方食品通则》的制定；医养结合促进委员会承担《医养结合服务机构设施设置基本要求》、《医养结合服务机构等级评定规范》两个标准的制定。

中国老年医学学会副会长秦小玲表示，学会将陆续开展适老技术的系列标准的制定和修订；副会长兼秘书长陆军介绍，在团体标准化过程中，积极探索科技成果转化，让中国老年医学学会的学术优势和标准制定优势转化为可落地的成果向社会推广，惠及我国老年人的健康事业。

中国老年医学学会表示，计划于2020年的4月中下旬在沈阳市举办第六届中国老年医学与科技创新大会，届时将有新的适老相关标准发布，同时也会展示依据适老相关标准转化的最新技术成果。（李凌宇）