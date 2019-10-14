关爱老人，从脑开始 2019中国老年脑健康促进大会在京成功召开

金秋十月，首届中国老年脑健康促进大会在北京隆重召开。大会由中国老年学和老年医学学会主办、中国老年学和老年医学学会脑疾病分会、脑认知与健康分会、脑卒中分会、中国老年保健协会脑保健专业委员会和国家老年疾病临床研究中心（宣武医院）联合承办。

在开幕式上，大会主席刘维林会长宣读了《老年脑健康促进倡议书》，呼吁全社会“关爱老人，从脑开始”。目前，人口老龄化已经成为我国面临的一个极为严峻的挑战。我国老年人口占全世界老年人总数的20%，并且仍以快速增长的速度激增。政府在《健康中国2030规划纲要》提出“共建共享、全民健康”，是建设健康中国的战略主题，并且提出全民健康是建设健康中国的根本目的，要解决好老年人的健康服务问题。

老年人常出现认知功能障碍、运动功能障碍、精神情绪障碍等，致死致残率高，早期诊断和治疗对于老年人生命质量的提高具有重要意义。为了普及脑健康知识，建立健全老年健康教育体系，引导老年群众建立正确的健康观，加强脑疾病的早期干预，并大力推动健康中国建设，中国老年学和老年医学学会和国家老年疾病临床研究中心（宣武医院）联合发起并启动“老年脑健康促进倡议书”，将通过脑健康科普宣传、脑健康专业教育、脑健康疾病筛查和脑健康综合管理等多种措施提升老年人脑健康水平，实现由以治病为中心向以健康为中心的转变，推动脑疾病相关学科交叉融合，建立脑疾病早期预防和综合干预系统。

中国老年学和老年医学学会脑疾病分会、脑认知与健康分会、脑卒中分会等分会的主任委员陈彪教授、张占军教授、吴中学教授和韩布新教授等分别从老年人运动障碍疾病、认知功能障碍疾病、血管性疾病和精神心理疾病的管理等四个方面做了精彩发言，并介绍了脑健康行动计划中的CHINA项目-神经变性病数据平台建设及个体诊疗计划、 ICOPE项目-老年人综合照护行动计划和 BABRI-脑健康痴呆风险筛查计划等，搭建脑健康研究发展平台，促进脑健康的学科发展、人才培养、健康管理，完善老年脑健康服务体系，提高人民脑健康水平。