头晕、头昏、眩晕 怎么辨别“晕”帮你分清楚

“大夫，我头晕……”我们经常会听到来就诊的老年朋友这么说。如何向医生准确地描述“晕”的场景，将有助于医生尽快明确诊断、对因治疗。因此，老年朋友们，咱们共同来学习一下如何辨别“晕”吧。

什么叫“晕”呢？ 先来了解下它的分类和定义。对于“晕”，实际上分为头晕、头昏、眩晕三种。头晕指非旋转性头晕，自身不稳感。头昏指头脑不清晰感或头部沉重压迫感，与自身运动并无关联。眩晕指自身或环境的旋转、摆动感，是一种运动幻觉。

怎么“晕”要说清，病史叙述更重要。首先，诉说自己的感受，是头晕、头昏，还是眩晕。医生将从您的描述中区分出您属于哪一种“晕”。其次，要向医生描述以下几个方面：

1.在什么情况下发病，是否与转头、体位改变、失眠等因素相关。

2.发作时持续数十秒还是数分钟还是数天。

3.单次发作还是反复发作，每次发作间隔时间。

4.“晕”的症状如何缓解。

5.是否伴随如下症状：恶心、呕吐、言语含糊、饮水呛咳、肢体无力麻木、耳聋、耳鸣、耳胀、怕光、头痛或视物异常等。

6.已经做过哪些检查。

7.服用何种药物及治疗效果。

8.既往有哪些疾病等。

我们列举三个“晕”的病例帮助你更好地认识“晕”：

病例1 张大妈，75岁。既往有高血压、糖尿病、冠心病病史。自诉半小时前睡醒后突发头晕伴视物旋转,同时伴右侧肢体麻木无力，持续无缓解，平车就诊。

症状总结：20分钟以上的眩晕+右侧肢体麻木无力的神经症状+首次发病。

诊治过程：神经内科急诊就诊。入院后急查头颅MRI示右侧小脑新发脑梗塞。急诊静脉溶栓治疗，恢复良好。

病例2 李大爷，81岁。既往高血压病史，服用降压药，血压控制在130/80mmHg左右。近1月患者出现血压升高，控制不佳，自测血压波动在160/90mmHg左右，自诉头昏沉感，无肢体麻木无力，无视物旋转，无耳鸣耳聋等。

症状总结：头昏+数天+既往高血压病+血压控制不佳。

诊治过程：心内科门诊就诊。入院后予调整降压药物后症状明显改善。

病例3 王大妈，65岁。自诉起床过程中出现头晕伴视物旋转，不敢睁眼，伴恶心呕吐，持续几十秒至几分钟，休息后好转，体位改变时诱发或加重，近5年曾多次类似发作。

症状总结：眩晕+几分钟+体位诱发+反复发作。

诊治过程：耳鼻喉科门诊就诊。入院后行位置诱发试验及手法复位后眩晕症状改善。诊断：良性发作性位置性眩晕。

从以上三个病例可见，头晕的诊治是一个复杂的过程，可能会涉及神经内科、心内科、耳鼻喉科、神经外科等多学科，根据疾病可能的病因，在相应的科室就诊，才能省去反复检查的麻烦，尽早得到有效的治疗。老年朋友的“晕”可能是疾病导致，也可能是药物等因素导致，尽早就诊，查明病因，对因治疗，才是诊疗的根本。

文/王云云 乔薇（中日友好医院）