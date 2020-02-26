一转就晕，内耳里的水慢半拍

受访专家：首都医科大学附属北京朝阳医院耳鼻咽喉头颈外科主任 王宁宇□主治医师 夏 菲

舞台上的舞蹈演员翩翩起舞，转圈、跳跃，寻常人学起来却很难，连原地转几圈都会摇摇晃晃、头晕目眩。这并不代表你没有学习舞蹈的天赋，而是归因于身体里的一个器官——半规管。

身体的稳定有赖于前庭觉 （耳朵）、 视觉（眼睛）和本体觉（身体）的不断整合，只有它们整合地完美，人才能保持姿势的协调。半规管是耳朵里前庭的组成部分之一，其中除了装满内淋巴液外，还有一个特殊的感受器叫作“壶腹帽”，它能把捕捉到的信息逐步传送到大脑，以使大脑明确我们在静止还是运动。

当我们原地转圈时，颅骨和内淋巴液按同样的速度转动，半规管里的水会因转动而出现晃动，壶腹帽接受到这个信息并反映给脑部，大脑就知道我们在转圈。就像搅动咖啡杯里的咖啡，搅动停止后咖啡还会在杯子里再转一会儿，如果身体突然停止旋转，内淋巴液也会因惯性作用继续转动。虽然内淋巴液的移位一般持续3秒就会停止，但壶腹帽却需要经过25~30秒钟回到原有状态。所以当人停止转圈后，会有一种向相反方向旋转一会儿的感觉，直到半规管内的淋巴液完全静止，眩晕感才能完全消失。

舞蹈演员能潇洒自如地快速旋转又马上停下，是因为每个人对旋转强度和时间的耐受能力各不相同，超过承受的限度就会出现眩晕。而当特定的信息反复作用于某一器官一段时间后，这个器官的功能就会逐渐适应。如果我们反复长时间接受旋转练习，前庭觉就能通过主动的训练而得到加强，我们应该也能做到“即转即止”。