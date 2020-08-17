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头晕该看哪个科

受访专家：北京大学人民医院耳鼻喉科主任医师 马 鑫

2020年08月17日08:51 来源：人民网-生命时报

头晕是生活中常见的症状，有些只是一时不适，有些则是疾病隐患。哪些需要抓紧就医，哪些可以自行缓解，很多人都不清楚，尤其是上了年纪的患者，甚至会因头晕导致跌倒，引起更严重的后果。

北京大学人民医院耳鼻喉科主任医师马鑫告诉《生命时报》记者，根据发病表现，头晕一般分为三种类型，每种类型都有不同的致病原因。第一类是反复发作的头晕，又叫反复眩晕，通常与耳石症、梅尼埃病（一种特发性内耳疾病）、前庭性偏头痛等疾病有关，以耳石症最为常见。前庭性偏头痛多发于更年期女性，患者过去可能有偏头痛病史，后来好了长期未发病，再次发病则出现头晕，由于时隔多年，曾经的头痛病史易被忽视，所以常被误诊为梅尼埃病。第二类是以往没有头晕，突然发生一次，称为急性眩晕，通常由脑梗、脑出血、突发性耳聋、前庭神经炎等疾病导致。第三种则是持续性头晕，也叫慢性眩晕，包括持续性姿势-知觉性头晕（PPPD），以及由焦虑、抑郁、贫血、高血压、甲状腺功能异常等基础病导致的持续性头晕。PPPD是近几年才被发现的一种疾病，主要指患者的急性或反复眩晕没治好，或精神过于紧张、焦虑所导致的慢性眩晕。

由于眩晕病因较为复杂，发病情况不尽相同，马鑫建议，出现以下情况的头晕最好就医检查，医生会结合起病形式、发病时间来抽丝剥茧、逐步解密病情。1.眩晕反复发作或长时间持续发作，多由某些疾病所致。2.头晕时天旋地转，基本可排除低血糖、脑供血不足、焦虑等问题，往往是器质性病变的表现。3.头晕的同时伴有其他症状，比如听力下降、耳朵有闷堵感，很可能与耳内疾病有关；手脚发麻、手脚不利落等症状，可能由脑梗、脑出血等疾病导致。

马鑫介绍，如果当地没有晕厥头晕专病门诊，患者可以根据具体症状选择不同科室进行筛查。出现反复眩晕，一般先去耳鼻喉科就诊；伴有意识减弱、手脚发麻的患者，需到急诊科或神经内科进行检查；眩晕的同时伴有失眠、焦虑，考虑去精神科就诊。对于疾病的诊断，了解既往病史十分重要，患者要积极配合医生回忆，有时遗漏了既往病史，即便通过仪器检查也难以明确病因。（记者 张筱悦）

(责编：许心怡、崔元苑)


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