专家：疫情期间从六个方面避免耳鸣眩晕？
人民网北京3月4日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京友谊医院主任医师龚树生就目前大家在家学习、办公，时间过长久以后会出现耳鸣、耳痛、眩晕等耳科问题进行解答。
龚树生表示，保护好听力，保护好耳朵，要注间以下六个方面。首次，有规律的生活作息。疫情期间，很多人熬夜越来越多，发现自己出现了耳鸣。缺少睡眠，或情绪紧张，都可导致耳鸣。如果出现耳鸣，要尽快调整自己作息时间，尽量避免过度熬夜。
第二，日常生活中要控制好噪声。现在家庭中家用电器越来越多在使用家用电器时，要尽量把噪声降到最低，用过后应关掉电器开关。接打电话、看电视、听音响时，要把音量调到适中；
第三，合理使用耳机。长时间佩戴耳机，对听力有伤害，会出现耳鸣、耳痛甚至耳朵发闷、发堵，甚至还出现听力下降问题。建议耳机每次佩戴时间要控制在30至40分钟，每天戴耳机时间不超过3个小时，未成年人建议不超过2个小时，避免耳机给我们带来的损伤；
第四，不掏耳朵。正常人都会有耵聍（耳屎），它因为有杀菌的作用，对正常人来说非常有益，可保护好外耳道皮肤。尽量不要掏耳朵，尤其是用不干净的器具或者用力不当，容易损伤外耳道皮肤；
第五，对于一些耳科临床上常见症状患者，可在家用一些药物进行控制。但如果症状加重，出现耳流脓性状，立即去医院就诊。
第六，疫情期间要注意休息，避免过度疲劳，合理膳食，调整好情绪，尤其要管控好慢性疾病。尤其是老年朋友，本身就合并有高血压、糖尿病或其他慢性疾病，由于紧张、担心，也有可能会出现听力问题，出现眩晕、耳鸣、突发性耳聋，甚至伴有头痛等一系列问题，应及时就医，避免错过最佳诊疗时间。
最后，龚树生说， 3月3日是我国第21个“爱耳日”，也是世界第8个“爱耳日”。今年的主题是“保护听力、终生受益”，保护好我们的耳朵，应从每一天开始。
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